Víctor 'Vitito' Reyes jura ‘fui el más arreglado de mi época’ | ENTREVISTA

Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila



Tiene el carisma que le permite estar instalado en el corazón del pueblo. Su nombre es reconocido por los barrios. Se llama Víctor Reyes, pero todos los reconocen como ‘Vitito’.



¿Por qué ahora Alianza Lima está lleno de blancos?

Porque los exjugadores morenos nos casamos con blancas.



Si en tu primer año fuiste figura en Matute, ¿por qué te fuiste a CNI?

Era muy irresponsable. Me prestaron a Iquitos.



¿Te fue bien?

Cuando llegué, dos amigos me esperaban y me fui a ‘liquidar’. No entrené dos días.

¿Cuánto te pagaron?

Me dieron 13 millones de intis en un maletín. Lo guardé debajo de la cama.



¿Ahorraste?

Todas las noches sacaba algo.



¿Te duró el billete?

Un día metí la mano por el colchón y solo encontré el cierre.



¿Es verdad que ‘Kanko’ Rodríguez te quitó el puesto en Alianza?

Yo fui su maestro, le enseñé a patear.

Él me contó que en sus tiempos fue como el francés Pogba...

Tenía ese estilo, pero a 20 kilómetros por hora.



¿Fuiste más que José Velásquez?

Cada uno en su momento.



Él era el ‘Patrón’...

Pero en la volante, porque de defensa lo vi cometer varios penales.

¿En qué le ganas?

Hice más de 70 goles.



¿Quién fue el jugador más ‘arreglado’ en tu época?

Salta a la vista que gano yo.



¿Te dieron algún premio por esa razón?

Una vez Gisela me llamó para juntarme con Roberto Martínez y Franco Navarro.



¿Fuiste?

No. Sabía que me iban a poner al ‘centro’ y seguro iban a decir que se habían equivocado al llamarme, ja, ja, ja.

¿El mejor dirigente?

El ‘gato’ Rolando Sánchez de Alianza. Yo llegué de Chincha convocado a la selección juvenil, me llamó y dijo: ‘Tienes que jugar en Alianza’.



¿Qué respondiste?

Qué sí quería, pero antes teníamos que ver el contrato.



¿Cuál fue su reacción?

Fue buen negociador, pues me aclaró: ‘Firma por Alianza, porque sino te vas de la selección’.

¿Eres técnico titulado?

Con todos los diplomas.



¿Vas a ejercer?

Voy a crear una Fundación para niños de bajos recursos donde se les enseñe de manera gratuita y se les dé su alimento.



Gracias por esta entrevista...

A ustedes. Trome está en mi corazón.