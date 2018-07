La selección peruana y sus categorías de menores se quedaron sin un lugar para entrenar, además, la Federación Peruana de Fútbol no podrán hacer uso de sus oficinas y cumplir sus funciones tras la clausura temporal de la Videna por parte de la Municipalidad de San Luis.



La Videna fue cerrada por la Municipalidad de San Luis debido a que no cuenta con la Licencia de Funcionamiento Municipal, la cual no fue renovada desde el 2014.

Precisamente, a menos de un mes de haber concluido la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, se produce la clausura de la Videna.

Un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de San Luis llegó hasta la institución esta madruga para colocar los avisos en todo el frontis de la avenida Aviación.

Videna fue clausurada y la selección peruana junto a las categorías de menores no tienen dónde entrenar

Al respecto, la gerenta del municipio, Verónica Vargas, confirmó a este diario, que la Licencia de Funcionamiento venció el 2014 y ningún representante se acercó para iniciar el trámite de renovación de la misma.

Para levantar la clausura, los representantes de la Videna deben cumplir con todos los pasos: presentar la documentación requerida y realizar un pago.

