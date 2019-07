El 'Gato defensor' marcó a Gignac y siguió la jugada hasta evitar gol de Tigres ¡Arrasa en redes! ¡Insólito!

Videos virales : Un gato fue el peculiar protagonista del partido Tigres vs Real Salt Lake por la Leagues Cup 2019, que se disputó en el Rio Tinto Stadium. El incidente del felino con André-Pierre Gignac se viralizó y arrasó en redes sociales.



El delantero de Tigres André-Pierre Gignac ingresó en el segundo tiempo y en una jugada de contragolpe sufrió la 'marca' de un veloz gato, que se lanzó a la pelota.



Afortunadamente, Gignac no impactó al 'gato defensor' y prosiguió son su jugada de ataque para Tigres de México. Pero no todo quedo allí.



Gignac se perfiló e ingresó al área, y curiosamente, el 'gato defensor' siguió la jugada. Incluso fue a defender el arco de Real Salt Lake. El francés remató con el felino en la línea de gol y falló. ¡Increíble!

Mira la insólita jugada de Gignac y el 'gato defensor':

Videos virales: El Gato defensor marcó a Gignac y siguió la jugada hasta evitar el gol de Tigres

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.