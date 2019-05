¡Insólito! Policía le quita la ropa a hincha de Barcelona y entra en ropa interior a final de Copa del Rey

La policía local de Sevilla actuó con rigurosidad con fanática azulgrana , que asistió a la final de la Copa del Rey, Barcelona vs Valencia, en el estadio Benito Villamarín. La seguridad le quitó su polo y la dejó en ropa interior.



La hincha de Barcelona se puso un polo con un mensaje político y la policía se percató del hecho. La obligaron a sacarse la vestimenta para poder entrar al estadio. "llibertat presos polítics" ("libertad a los presos políticos"), era la frase.



La fanática, que no quería perderse la final de la Copa del Rey, se vio obligada a quedarse sin el polo y entrar al estadio en brasier. “Voy con sujetador porque me han quitado una camiseta que ponía ‘llibertat presos polítics’”, denunció.



“He ido a todos sitios con esta camiseta y aquí no me han dejado entrar y tengo que ir con sujetador porque no tengo otra camiseta. Juzgad vosotros mismos”, concluyó la fanática de Barcelona.

Policía le quita la ropa a hincha de Barcelona y entra en ropa interior a la final de la Copa del Rey

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.