URGENTE UN CARPINTERO. Los Juegos Olímpicos encierran historias de éxitos, fracasos y hasta románticas, y Tokio 2020 no es la excepción. Si hace unos días, un atleta brasileña se quejó por ruidos en las habitaciones, ahora llegó el turno a un grupo de deportistas que probaron, sin mucho éxito, la resistencia de las llamadas ‘camas anti sexo’ que se colocaron en la Villa Olímpica. Su ‘pequeña prueba’ no salió nada bien para la delegación que hizo viral un video.

Luego de exitosas experiencias saltando sobre las camas, o arrojándose en parejas, lo que sucedió fue que esta vez la ‘cama anti sexo’ no aguantó los brincos que dio sobre una de ellas el uruguayo Diego Chiriff, entrenador del equipo de natación de su país.

Chiriff dio un brinco sobre la cama e inmediatamente sintió un crujido. Una de las barras de cartón se quebró. “Al final no aguantaba tanto”, escribió al compartir el video en sus cuentas de Twitter e Instagram. Este video se volvió viral y rápidamente generó miles de reacciones.

Se conecta a #10AM Diego Chiriff, entrenador de natación de la delegación de Uruguay. Nos cuenta sobre cama “Antisexo” que rompió en los olímpicos pic.twitter.com/wo3wSZmUqx — Caracol Radio (@CaracolRadio) July 28, 2021

Mientras algunos bromearon con la resistencia de este tipo de muebles, otros criticaron al uruguayo y a sus amigos por lanzarse a romper muebles que el Comité Olímpico coloca en la Villa. También hubo quienes lo fustigaron por no dedicarse a lo estrictamente deportivo.

Pero, la prueba del entrenador uruguayo no fue la única fallida. En la delegación de Israel también dieron cuenta de una cama “anti-sexo” quebrada. Sin embargo, este otro video tuvo una exigencia aún mayor que lo hecho por la delegación de natación ‘charrúa’.

En un video publicado por el beisbolista Ben Wagner en TikTok, se aprecia cómo los atletas israelitas se iban sumando uno a uno para dar brincos sobre la cama. Cuando ya eran nueve personas arriba de ella, la estructura de cartón no resistió. También, en este caso, hubo opiniones a favor y en contra.

Hay que recordar que hace poco, el atleta brasileño Altobeli Santos da Silva, que correrá en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, expresó su molestia en redes sociales por el bullicio que se daba en varias habitaciones de la Villa Olímpica.

“Todos son adultos, no necesitan llamar la atención. Hay algunos que necesitan bajarse de los tacones altos. Hay cosas que tienen ser así, con hierro y fuego, risa. Llegar a ese punto de hablar es porque me estalló la paciencia. Todo ser humano tiene un límite. Me desperté con el ruido”, posteó el brasileño.

