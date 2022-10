El escándalo vuelve a rodear a Vinícius Junior a pocas horas de jugar el duelo en el que Real Madrid enfrenta en Polonia a Shakhtar Donetks. El futbolista brasileño se volvió viral producto de un video publicado por un usuario de TikTok quien evidenció su rechazo a un hincha varón que se acercó a pedirle una foto, sin embargo, tuvo una reacción distinta cuando el pedido le lo hicieron bellas damas.

El usuario español @javiermadrizzz grabó el instante preciso cuando el atacante de la Casa Blanca apartó con un empujó de su mano derecha a un aficionado que se acercaba con la intención de perpetuar un momento con el jugador del Real Madrid.

Pero lo que más llamó la atención fue que instantes previos el brasileño ya le había permitido ese mismo pedido a una fanática de cabello rubio y de corto vestido dorado. Segundos después de darle tremendo empujón el futbolista aceptó otro pedido de una guapa aficionada enfundad en un sugerente vestido azul.

Vinícius Junior en el preciso momento que empuja a hincha para sacarse foto con mujeres (video: @javiermadrizzz)

Antes de marcharse del lugar el jugador es seguido por otro fanático del Real Madrid, sin embargo, el jugador solo atina a escucharlo hablar sin detener su marcha a su vehículo.

Real Madrid vs Shakhtar EN VIVO: LA PREVIA

Real Madrid llega este martes a Polonia para enfretar a Shakhtar Donetsk, su rival de turno en Varsovia. Una victoria más los deja con un pie en octavos de final, pero Carlos Ancelotti está dispuesto a mover la banca como el regreso de Eden Hazard o Marco Asensio y saber si llegan al ‘Derby’ español.

Karim Benzema también a escena tras un descanso en LaLiga por molestias musculares. Regresará al once con un ataque nuevo, ya que se espera que el italiano de descanso a los brasileños Vinícius y Rodrygo.

Shakhtar, por su parte, intentará sorprender en Varsovia con la misma dinámica que complicó a los merengues en el Santiago Bernabéu. El cuadro ucraniano no se amilana ante el hecho de no jugar como locales por la invasión del Ejército ruso. El equipo no demostró estar con ritmo de competición, pues en los últimos diez días solo disputó un partido el de “Champions” en Madrid.

TE PUEDE INTERESAR