Vinicius Jr. lloró en plena entrevista tras último partido con Flamengo antes de irse al Real Madrid [VIDEO]

El delantero Vinicius Jr . lloró en su último partido con Flamengo , club al que agradeció por todo el apoyo. La promesa brasileña de tan solo 17 años se unirá a la pretemporada de Real Madrid después del Mundial Rusia 2018.



Como se sabe, el cuadro madridista compró el pase de Vinicius Jr. a Flamengo por 45 millones de euros y ahora deberá dejar el club de sus amores para llevar su fútbol a tierras europeas.



"Es un club que siempre me ayudó. Me sacó de San Gonzalo, me dio una vida mejor, cuidó de mi. Tengo que agradecer a todos desde que llegué a Flamengo . Le agradezco a todos los que piden que me quede. Yo no soy el que decide. Es un momento difícil. Estoy donde siempre soñé", dijo entre lágrimas Vinicius Jr. .



Video: El llanto de Vinicius Jr.

"Hoy me estoy despidiendo de la mejor hinchada del mundo. Delante de mi familia, delante de mis amigos. Todo el mundo presente. Solo quiero agradecer", cerró muy triste Vinicius Jr. .