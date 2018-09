Vinicius Junior: Mira el preciso momento en el que su rival le muerde la cabeza | VIDEO | FOTOS

Vinicius Junior es protagonista en el primer equipo y también cuando juega en la filial del Real Madrid. Este domingo el delantero brasileño que no fue considerado para el duelo de La Liga, brilló en el triunfo del Real Madrid Castilla con un doblete pero se también llevó un 'regalito' para su casa.



Vinicius Junior vivió un momento realmente desagradable con el zaguero colchonero Alberto Rodríguez, quien siempre estuvo encima del escurridizo delantero del Real Madrid, hasta que lo envió al piso y ni siquiera en el césped se le despegó, por el contrario se le aproximó más abrió la boca y como gesto de amedrentamiento le mordió su cabeza.



El jugador que fue comprado por 60 millones de dólares por el Real Madrid no podía creer lo que estaba viviendo y solo atinó a quejarse ante el juez del partido, quien no había visto el mordisco y ante la mirada incrédula de Vinicius Junior le mostró la cartulina amarilla ambos jugadores.



Vinicius Juniors se levantó violentamente y protestó la decisión del colegiado. El brasileño anotó los dos goles del Real Madrid que sirvieron en el empate 2-2 en su visita a Atlético de Madrid B.