Vinicius Junior: Este fue el secreto para su golazo que involucra a Zinedine Zidane | VIDEO | FOTOS 

Vinicius Juniors , la nueva estrella de Real Madrid ha entusiasmado a todos los hinchas con su buen regreso al equipo y con la personalidad de encarar el arco una nueva característica que le atribuye a su entrenador Zinedine Zidane.



En un video el delantero de Real Madrid contó los en sus redes sociales los pormenores de su gol. "Normalmente no chuto desde fuera del área, pero controlé muy bien y vi claro que tenía que rematar", dijo y reveló "Antes del partido Zinedine Zidane me preguntó si iba a marcar un gol y yo le dije que sí...".



Para Vinicius Juniors, 'deberle' algo a su técnico fue una motivación más que fuerte. "Cuando me llegó el balón me acorde de las palabras que le había prometido a Zidane y lo primero que se me vino ala mente fue pegarle desde allí", señaló el jugador quien además reconoció que esta técnica ha sido reforzada con los consejos del técnico de Real Madrid.

«Desde mi lesión estaba siendo un poco difícil y me estaba costando volver a jugar bien. Ahora me quedo más tranquilo. Después de muchos entrenamientos. Zidane me ha ayudado mucho, para la técnica y los compañeros también", reveló el delantero del Real Madrid.