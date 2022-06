Si correr los 42 kilómetro de una maratón ya representa un desafío más que suficiente para muchos runners, para otros, no lo es tanto. Ese es el caso de Jacky Hunt-Broersma, una corredora con una pierna amputada que vive en Arizona, Estados Unidos, que ha hecho historia tras ser la primera fondista con una amputación en completar la hazaña de correr 104 maratones en 104 días consecutivos. Esta es su historia viral.

MÁS | El montañista indio castigado por mentir sobre su ascenso al Everest alcanza la cima de verdad

“No era corredora antes de ser amputada, pensaba que los corredores estaban locos, pero poco a poco me hice adicta a este deporte”, dijo a CNN Sport. En un principio se propuso correr 100 maratones en 100 días, pero empezó el reto con varias incógnitas: “¿Va a poder aguantar mi muñón los kilómetros? ¿Va a resistir mi prótesis?”, pero con el paso de las semanas se sorprendió a sí misma.

“No sabía cómo reaccionaría mi cuerpo, y eso me demostró lo fuertes que pueden ser nuestros cuerpos”, señaló Hunt-Broersma a la citada publicación. “Cada día, seguí adelante y me hice más y más fuerte... el cuerpo es simplemente increíble”, agregó la atleta con una pierna amputada.

Según la deportista, el reto de correr 104 maratones en 104 días resultó ser “90% mental vs. a físico”. “Reunir la motivación para salir por la puerta cada día y correr la distancia del maratón era a menudo la mayor batalla. “Nunca sabías lo que te depararía el día”, añade Hunt-Broersma.

La hazaña de correr 104 maratones

Hunt-Broersma corrió gran parte de las 104 maratones cerca de su casa en la localidad de Gilbert, Arizona, hizo otras en una cinta de correr y participó en la Maratón de Boston en su 92ª edición.

Correr en las calles de Boston fue uno de los puntos máximos del reto, pero también se le pasó por la cabeza la idea de abandonar al reto al terminar la maratón 50.

“Fue un momento extraño porque físicamente me sentía bien”, dice Hunt-Broersma. “Mi cuerpo, obviamente, me dolía y todo eso, pero no había nada malo en él; era solo mi mente la que no quería más. Tuve que luchar contra esas emociones para superarlo y decir: ‘Sabes qué, no, todavía puedes hacerlo. Puedes seguir adelante’. Y una vez que lo superé, pasé a centrarme en el objetivo. Es como si solo tuvieras que llegar a ese 100″, agregó a CNN Sports.

Busca ser reconocida oficilamente

Desde que completó el desafío de correr 104 maratones en 104 días consecutivos, Hunt-Broersma ha iniciado el proceso de solicitar que su hazaña sea reconocida oficialmente por el Guinness World Records, ya que el actual récord de 95 lo estableció la estadounidense Alyssa Clark en 2020.

Conseguir la ratificación de un récord no es una tarea sencilla. El proceso, que dura meses, implica la presentación de archivos GPX de cada carrera, fotos de la salida, la mitad y la llegada, imágenes de video y un informe de testigos. “Ese proceso es probablemente más difícil que la parte de la carrera, para ser honesto”, sugiere Hunt-Broersma en broma.

Recaudó 200 mil dólares

Como parte de su desafío, Hunt-Broersma recaudó cerca de US$200.000 para Amputee Blade Runners, una organización benéfica que proporciona prótesis especiales para correr, que suelen ser bastante costosas, para las personas con amputaciones.

Esto superó con creces su expectativa inicial de US$10.000, al igual que superó sus propias expectativas al correr 104 maratones consecutivos. Toda una hazaña.