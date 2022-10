Las bloopers se han vuelto comunes en los partidos, aunque hay algunas que son más terribles que otros. Uno de esos es el que se vivió durante un partido por la décima cuarta jornada del Allsvenskan (Primera División de Suecia) y se convirtió en viral en las redes sociales.

A los 48 minutos, Degerfors vencía de local a Djurgarden IF por 1-0 gracias al gol de Omar Faraj (29′). Entonces, un jugador manda el balón al área del cuadro visitante y la jugada no llevaba peligro, no obstante, el defensor Marcus Danielson se puso nervioso.

Ante la presión del delantero rival, el zaguero se confundió con el extraño bote del esférico y quiso jugar con su portero Jacob Widell Zetterstrom. Él conectó de cabeza y colgó a su guardameta

El segundo gol desató la algarabía de los hinchas del elenco local, mientras que las cámaras de Discovery + enfocaban el lamento de Danielson quien se mostraba incrédulo por el autogol que había cometido. Luego, llegó el tercero tanto y definitivo gracias a Johan Bertilsson (85′).

El clip se volvió viral en las redes sociales tanto en Twitter, Facebook e Instagram. En los comentarios, los hinchas de Djurgarden IF le levantaron el ánimo al jugador ya que pese a la derrota el equipo continúa como líder de Allsvenskan con 48 unidades.

