Inédito. Mohamed Buya Turay es un jugador que fichó por el Malmö de Suecia en la presente temporada y, por ello, no logró llegar a su propio matrimonio. El jugador de 27 años no quiso suspender el evento y decidió enviar a su hermano a ocupar su lugar.

El futbolista originario de Sierra Leona debía presentarse a su club para la preparación con miras a la nueva temporada, sin embargo, ya tenía planificada la fecha de su matrimonio. Debido a que las fechas no le permitieron estar presente en su boda religiosa, le solicitó a su hermano que sea su representante.

Cabe destacar que, Mohamed se había casado por civil días antes con Suad Baydoun e incluso se tomó fotos con anticipación junto a su esposa vestidos como si asistieran a su ceremonia.

“Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes, Tomamos las fotos con antelación así que parece que yo estaba allí, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real”, reveló el futbolista

“Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, agregó Mohamed.

El futbolista jugó por el Hebei China Fortune y el Henan Songshan Longmen de China, antes de llegar al Malmö, donde ya tuvo su primer partido. Fue parte del partido por la fase previa de la UEFA Europa League ante el F91 Dudelange de Luxemburgo. Buya Turay entró a poco de terminar el segundo tiempo en una contundente victoria 3-0 por parte del cuadro de Suecia.