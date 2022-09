Los smartwatches o relojes inteligentes se han convertido en una herramienta ideal para hacer toda clase de deportes y también realizar un seguimiento minucioso de la salud. Además, son accesorios que pueden ayudar a los usuarios en situaciones extremas. De hecho, un Apple Watch salvó la vida de un ciclista en Estados Unidos luego que sufriera una aparatosa caída en las montañas a principios de este año. Esta es la historia viral del deportista.

Ryan McConnaughey es un ciclista de California de 23 años, quien estaba en su bicicleta en las montañas de Spring Valley cuando sufrió un aparatoso accidente a principios de año. La dura caída lo hizo volar por encima del manubrio de la bicicleta y aterrizó de cabeza sobre el pavimento.

El impacto hizo que Ryan quedara paralítico, por lo que no podía mover ninguna de sus extremidades. A pesar de que no sentía ningún tipo de dolor, el hecho de no moverse resultó aterrador. El problema es que el iPhone del ciclista se encontraba en su mochila y no podía alcanzarlo.

“No sabía qué esperar. Era una situación de vida o muerte”, dijo a la revista People. “Mi teléfono celular estaba en mi mochila, que estaba en mi espalda, y no podía... No había forma de que pudiera haber llegado a eso. No había forma”, explicó.

Las llamadas que le salvaron la vida

Afortunadamente, Ryan tenía su Apple Watch. Sin poder moverse, Ryan empleó su móvil con el comando de voz “Oye Siri” y lo usó para realizar 3 llamadas. Primero llamó a un amigo para contarle lo ocurrido e indicarle su ubicación, luego llamó al 911 y al final llamó a su novia Lauren Housh, a quien le dejó un mensaje.

“Lauren, lo siento mucho, cariño”, dijo en un emotivo mensaje de voz. “Me caí en bicicleta de montaña, y estoy solo, y estoy paralizado del cuello para abajo... Te llamo desde mi Apple Watch porque no me puedo mover. Te amo tanto, cariño. Te amo más que a nada, y no tengo ningún dolor. Quiero que lo sepas”, agregó Ryan. Su pareja compartió el mensaje de voz en TikTok, donde se ha visto millones de veces.

Gracias a todas estas llamadas, Ryan pudo ser ubicado y trasladado a un hospital para recibir el tratamiento adecuado. A pesar de quedar cuadrapléjico, Ryan está con vida y tratando de salir adelante depsués del accidente. Sin lugar a dudas, el Apple Watch salvó la vida del cliclista, lo que demuestra la utilidad de este accesorio.

La recuperación de Ryan

Cuatro meses después del accidente, Ryan regresó a San Diego y desde entonces ha recuperado algo de movimiento en sus brazos. Todavía no puede mover nada debajo de su pecho, pero tiene la esperanza de que seguirá mejorando en los próximos dos años.

Lauren creó una campaña de donación para recaudar fondos para ayudar en la recuperación de McConnaughey y desde entonces ha recaudado casi $40,000.