Vivian Baella es una de las voleibolistas más recordadas de la generación conocida como las ‘matadorcitas’, aquel equipo que participó en el Mundial Sub 18 del 2009 y que ganó la medalla de oro en la Copa Sudamericana Sub 20 de 2011. Ahora, ya alejada de las canchas, decidió contra algunos momentos no gratos de su paso por el deporte.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Orozco, la exvoleibolista recordó que hubo momentos en que no les pagaban por jugar. En específico, señaló su etapa por el club Alianza Lima.

“ Cuando jugaba Alianza no nos pagó por 5 meses. Fue la única vez que tuve aprietos. Ese tiempo Alianza estaba mal no solo en vóley sino en fútbol. Fue hace años. No nos pagaban, se retrasaron 5 meses”, sostuvo.

En ese sentido, Baella manifestó que dicho problema no era solo en la institución íntima, de hecho era una situación casi general en todos los equipos. “No firmas contrato con los clubes de vóley. Las que vienen del exterior creo firman un acuerdo, pero no es profesional”, indicó.

“ Si el club está atravesando por problemas, no te paga. Una vez a un club le estaba yendo mal en resultados y no nos pagaba. Las chicas jugaban por ellas, por el club. Y si te lesionas, depende del club si te sigue pagando o no. Cubrían tratamiento pero no en sueldo, solo un porcentaje”, añadió.

Vivian Baella revela calvario que vivió en Alianza: “No nos pagaron 5 meses”. Video: Carlos Orozco.

¿Qué fue de la vida de la exvoleibolista y a qué se dedica actualmente?

A través de videos en su red social, la exvoleibolista de 29 años contó que decidió dejar el vóley porque el deporte le demandaba muchas horas y necesitaba tiempo de calidad con su familia.

“Decido dejar el vóley porque me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado. Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro en la rodilla”, comenzó diciendo la exdeportista a través de un clip de TikTok.

Vivian Isabel Baella habla sobre el vóley peruano