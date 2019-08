Barcelona vs Arsenal EN VIVO Partidazo en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper 2019

Barcelona vs Arsenal EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben este domingo a los 'Gunners' en el Estadio Camp Nou de España por el Trofeo Joan Gamper 2019. El partido arrancará a la 1:00 p.m. de Perú (3:00 p.m. de Argentina / 8:00 p.m. de España) por ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Arsenal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. No te lo pierdas.



Barcelona y Arsenal se verán las caras en uno de los cotejos más atractivos de la jornada por el Trofeo Joan Gamper 2019 que los azulgranas organizan todos los años previo al arranque de la temporada de Liga.

Barcelona, que ya cuenta con Lionel Messi y Luis Suárez tras vacaciones, se reencontrará con su gente en el Camp Nou luego de un pequeña gira internacional. Los de Ernesto Valverde querrán darle una alegría a sus hinchas.



Barcelona viene de ganar 2-0 a Vissel Kobe de Japón donde juega su ex capitán, el español Andrés Iniesta. Lo tantos de los culés lo marcó el juvenil de 21 años Carles Pérez.



Arsenal, por su parte, derrotó por penales a Angers de Francia tras 2-2 en los 90 minutos. El equipo de Unai Emery cuenta con jugadores como Mesut Özil, Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, entre otros.