Perú vs Jamaica EN VIVO 'Bicolor' a todo o nada por Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú vs Jamaica EN VIVO EN DIRECTO. La 'Bicolor' choca este domingo con los 'Reggae Boyz' en el Estadio San Marcos por fútbol masculino Sub 23 de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El partido arrancará a las 8:30 p.m. de nuestro país por Latina, Movistar Deportes y TV Perú.



¿Vas a seguir el Perú vs Jamaica vs Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Luego de su lamentable empate 2-2 con Honduras, el equipo de Nolberto Solano está obligado a vencer a Jamaica y esperar que los 'Catrachos' pierdan con Uruguay más temprano (5:30 p.m.). Todo en busca del pase a semifinales de Juegos Panamericanos Lima 2019.



En caso Uruguay (1° con 6 puntos) derrote 1-0 a Honduras (2° con 4 puntos), Perú (3° con 1 punto) tiene que golear 4-0 a Jamaica para avanzar como segundo del Grupo B de fútbol masculino. Esto por la diferencia de gol.

Si Honduras empata o gana a Uruguay, Perú quedará eliminado de los Juegos Panamericanos Lima 2019 antes de jugar y solo se presentará para cumplir y cerrar de la mejor manera el evento deportivo.



Jamaica, por su parte, no tiene opciones de poner su nombre en la siguiente instancia tras 2 derrotas. Igual, esperan hacerle frente a la selección peruana sub 23 que tiene a Kevin Quevedo como principal figura.