Ver Vix Plus EN VIVO los partidos del Mundial Qatar 2022 en México, como el Francia vs Marruecos en directo. La segunda semifinal de la Copa del Mundo 2022 tendrá lugar este miércoles y tendrá como plato especial el cara a cara de Kylian Mbappé y Achraf Hakimi. Conoce cómo seguir la señal de ViX Plus en Internet para ver la transmisión de este duelo en México.

ViX+ es el servicio de streaming en español de TelevisaUnivision, la cual cuenta con más de 10,000 horas de series originales, estrenos de películas exclusivas, deportes en vivo y premium, más noticias y entretenimiento, en vivo u on-deman. Entre sus beneficios ofrece la transmisión de todos los partidos del Mundial Qatar 2022 en México.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Marruecos en vivo en semifinales del Mundial Qatar 2022?

El partido Francia vs Marruecos se desarrollará en el Estadio Al Bayt de Jor, el cual cuenta con la capacidad de albergar 68 895 espectadores. El duelo va este miércoles 14 de diciembre desde las 2 p.m. (hora peruana) y 8 p.m. (hora francesa).

¿Cómo descargar ViX Plus para ver en vivo el partido Francia vs Marruecos?

Si quieres ver ViX Plus en México, puedes descargalo en los diferentes sistemas operativos de tu smartphone y a continuación te contamos cómo hacerlo:

Android (Móvil o tablet) – Ingresa a la app de Google Play Store, busca “ ViX ” e inicia la descarga

– Ingresa a la app de Google Play Store, busca “ ” e inicia la descarga Móvil iOS – Desde la app de App Store busca “ ViX ” y comienza la descarga

– Desde la app de App Store busca “ ” y comienza la descarga Apple TV – Revisa la opción App Store, escribe “ ViX ” y haz clic al ícono para obtenerlo

– Revisa la opción App Store, escribe “ ” y haz clic al ícono para obtenerlo Roku – En la opción Canales de Streaming, ingresa a Buscar Canales y escribe “ ViX ”

– En la opción Canales de Streaming, ingresa a Buscar Canales y escribe “ ” Amazon Fire TV – Ingresa a la opción Apps de tu FireStick, escribe “ ViX ” y dale clic en abrir

– Ingresa a la opción Apps de tu FireStick, escribe “ ” y dale clic en abrir Smart TV de Samsung – Busca “ ViX ” en la parte aplicaciones y descarga

– Busca “ ” en la parte aplicaciones y descarga Chromecast – Busca “ ViX ” en la opción de apps y procede a descargar

– Busca “ ” en la opción de apps y procede a descargar PC – Ingresa a la web oficial de www.vix.com y suscribete

¿Cuáles son las apps de ViX Plus para ver en vivo, el Francia vs Marruecos del Mundial de Qatar 2022?

Francia vs. Marruecos: alineaciones posibles

Francia: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud. Marruecos: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Benoun, Attiyat Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

