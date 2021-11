La realidad supera a la ficción. El caso del voleibolista italiano Roberto Cazzaniga da para el guion de una película de Netflix. Y es que el deportista mantuvo una relación a distancia por 15 años con quien él creía que era la modelo brasileña Alessandra Ambrosio. Al final, todo era una estafa en la cual perdió 700 mil euros.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero sobre Gabigol: “Tiene que comer mucho arroz para compararse conmigo”

En el año 2008, Cazzaniga entabló contacto con una mujer de nombre ‘Maya’ por medio de una supuesta amiga que integraba el Crema Reina (su equipo en ese momento). La mujer en cuestión aseguró que usaba un sobrenombre para no revelar su verdadera identidad, una super modelo brasileña de nombre Alessandra Ambrosio.

“No, nunca nos hemos visto, ni una sola vez. Puso mil excusas, enfermedad, trabajo. Y sin embargo, me enamoré de esa voz, era una llamada tras otra. Teníamos contacto solo por celular, era casi a diario. La llamaba antes de ir a practicar o por la noche, antes de acostarme”, explicó el deportista italiano a Mediaset.

Lo que empezó como un juego se puso cada vez más serio y, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 15 años de una relación a distancia en la que nunca se vieron cara a cara.

Le robó 700 mil euros

Cazzaniga cuenta que al principio no se dio cuenta que todo su dinero se iba en su relación. ‘Maya’ empezó con pedidos pequeños como dinero para cancelar una deuda de su tarjeta de crédito.

“¿Cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza, eran mil euros aquí, otros dos mil allá... Al final llegamos a un total de 700 mil. Ahora que esta pesadilla ha terminado es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida”, añade.

La verdad sale a la luz

Preocupados por su situación, compañeros de equipo del voleibolista acudieron al periodista Danilo Rinaldi para conocer la verdad. Finalmente, se descubrió que ‘Maya’, en verdad era una una señora de más de 50 años, llamada Valeria, originaria de Cerdeña.

“Es un hombre frágil y una víctima a la que hay que respetar. No hay que compadecer ni burlarse: esta es una historia que también le puede pasar a otros porque todos tenemos debilidades”, aseguró su entrenador, Gianpaolo Montali.

Sus compañeros juntaron 60 mil euros entre todos para apoyar a su compañero ya que, debido a la estafa, quedó en una precaria situación económica.

TE VA A INTERESAR

COPIAR ENLACE