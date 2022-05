Daniela Uribe fue una de las voleibolistas que recientemente dejó de pertenecer a las filas de Alianza Lima. Su nombre nuevamente está relacionado en el ojo mediático, esta vez tras denunciar el acoso sistemático de Alejandro Aparicio, padre de su hijo y quien también es vástago del entrenador ‘blanquiazul’ Carlos Aparicio.

La denuncia de Daniela Uribe contra su expareja

A través de su cuenta de Instagram, Uribe había compartido su malestar por el acoso y agresión psicológica perpetrado por Alejandro Aparicio, a quien acusaba de haberla maltratado anteriormente.

“Vengo a exponer al padre de mi hijo que no hace más que acosarme afirmando que yo soy la principal culpable del odio que le está llegando a su actual pareja. La verdad esta situación me tiene harta,me desgasta mentalmente y me incomoda mucho”, dijo inicialmente.

“Solo pido que me deje en paz, no le basta las denuncias que le puse por ser un agresor, a parte de ser un violentador psicológico. Ahora quiere hacerme culpable por todo lo malo que le pasa, lo cual viene de sus propiasacciones. No voy a permitir que altere mi paz, mi energía y mi buena salud con afirmaciones que no tienen ni pies ni cabeza”, agregó.

Daniela Uribe denunció acoso de su expareja.

De momento, Aparicio no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de su expareja, quien esta temporada defendió los colores de Alianza Lima y que sorpresivamente fue anunciada como una de las jugadoras que dejaba el equipo.

Cabe precisar que la deportista nacional borró posteriormente su publicación, evitando comentar nuevamente a travéss de sus redes sociales los hinchas sucedidos.

¿En qué equipo jugará Daniela Uribe tras su paso por Alianza Lima?

Cabe precisar que Daniela Uribe ahora defenderá los colores de Rebaza Acosta en la Liga Nacional Superior de Vóley, ello luego de que no le renovaron su contrato en Alianza Lima pese a su experimentada trayectoria.

