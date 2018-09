Vota por Perú para que gane el Premio a la Afición de la FIFA. Los hinchada de la selección peruana es finalista para ser elegida como la mejor fanaticada en los Premios The Best 2018 que se entregarán este 24 de setiembre. Quedan algunas horas para votar.



La hinchada de Perú durante Rusia 2018 fue destacada en todo el planeta por su amor por la bicolor en el Mundial, tras 36 años de ausencia.

[VOTA AQUÍ POR LA HINCHADA DE PERÚ]

Organizadores del Rusia 2018, periodistas y público a nivel mundial, resaltaron la masiva asistencia y aliento de peruanos a la selección peruana. Desde el colorido de sus fanáticos hasta la imponente canción 'Contigo Perú' que estalló en cada estadio ruso.



Solo cabe recordar, que cuando Perú jugó ante Francia, Australia y Dinamarca, las tribunas eran rojiblancas y el aliento a la bicolor se apoderaba del estadio. Parecíamos que jugábamos de locales o en el Estadio Nacional.



Por ello, la afición de Perú fue elegida para el Premio The Best, que se conocerá este 24 de setiembre. La FIFA da la opción de votar incluso durante la ceremonia de premiación que se llevará a cabo este lunes.



¿Cómo votar por Perú para que gane el Premio The Best a la mejor fanaticada?

1. Entrar este enlace de la Premios The Best FIFA.

2. Registrarte en el portal de la FIFA

3. Votar por la selección peruana.

Vota aquí por Perú como la mejor hinchada del mundo en Premios The Best FIFA 2018

Los otros dos finalistas, que compiten por esta distinción de la FIFA, son los seguidores de Senegal y Japón que antes de retirarse de los estadios, se tomaron el tiempo para limpiar las graderías. En otro, es Sebastián Cabrera, hincha chileno del club Puerto Montt, que recorrió miles de kilómetros para alentar en solitario a su equipo.

