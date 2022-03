VTV Plus EN VIVO, Uruguay vs Perú EN DIRECTO ONLINE chocan por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 24 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana). El duelo se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y América TV en Perú y de VTV en territorio uruguayo. Además, podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

La selección peruana afronta uno de sus duelos más importantes en esta Eliminatorias. Los dirigidos por Ricardo Gareca visitan a Uruguay con la posibilidad de pelear la clasificación directa si logra una victoria, ya que sobrepasaría a la celestes en la tabla y ganándole a Paraguay

Por su parte, los ‘charrúas’ irán por un triunfo que les asegure el cuarto lugar de la tabla. Los dirigidos por Diego Alonso se encuentran con 22 puntos, 1 más que Perú, 3 más que Chile y 5 más que Colombia, por lo que ganar el partido significaría una clasificación confirmada.

¿A qué hora se juega el Uruguay vs Perú por la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 18:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

¿Qué canales transmiten en vivo el partido Uruguay vs Perú? - GUÍA TV

Como bien sabemos, el canal de señal de paga es Movistar Deportes, que únicamente podrás verlo si estás suscrito a Movistar. Sin embargo, todos los peruanos pueden verlo gratis por señal abierta a través de América Televisión que siempre transmite los partidos de Perú cuando corresponde jugar como visitante en estas Eliminatorias, por lo que el duelo ante Uruguay no será la excepción y podrás verlo en esta señal.

Sin embargo, si estás en territorio uruguayo, deberá sintonizar la señal de de VTV y VTV Plus, siendo este el único canal encargado de transmitir todos los duelos de la selección charrúa. E el resto del continente, estas son las opciones.

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Futbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | GEN

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

¿Cómo ver VTV EN VIVO el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Qatar 2022?

Es importante señalar que VTV Uruguay, canal de televisión por suscripción de dicho país, se hizo dueño de los derechos para emitir las Eliminatorias Qatar 2022 en tierras uruguayas. Así, para verlo, puedes sintonizar:

Multiseñal Digital: Canal 254 (SD)

Telecable: Canal 17 (analógico), Canal 11 (digital) y Canal 321 (HD).

Cable: Canal 3.

Lascano TV: Canal 11 (analógico), Canal 136 (digital) y Canal 1026 (HD).

¿Cómo descargar VTV Plus EN VIVO el Uruguay vs Perú por Eliminatorias Qatar 2022?

Si deseas tener VTV en tu celular debes buscar la aplicación en el Play Store. Luego debes presionar el botón Instalar y, como en un iPhone o dispositivo Android, su aplicación comenzará a descargarse. Luego de haberte registrado, podrás disfrutar del Uruguay vs. Perú EN VIVO.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Uruguay: Rochet; Araujo, Giménez, Godín, Olivera; Torreira, Betancur, Valverde; Pellistri, Cavani y Suárez.

Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Yotún; Carrillo, Cueva y Lapadula.

Uruguay vs Perú: últimos resultados

02.09.21 | Perú 1-1 Uruguay (Eliminatorias)

15.10.19 | Perú 1-1 Uruguay (Amistoso internacional)

11.10.19 | Uruguay 1-0 Perú (Amistoso internacional)

29.06.19 | Uruguay 0-0 Perú (Copa América)

28.03.17 | Perú 2-1 Uruguay (Eliminatorias)

29.03.16 | Uruguay 1-0 Perú (Eliminatorias)

06.09.13 | Perú 1-2 Uruguay (Eliminatorias)

10.06.12 | Uruguay 4-2 Perú (Eliminatorias)

19.07.11 | Perú 0-2 Uruguay (Copa América)

04.07.11 | Uruguay 1-1 Perú (Copa América)