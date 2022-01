Uruguay vs. Venezuela EN VIVO vía VTV Plus EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 1 de febrero desde las 6:00 p.m. (hora peruana), 7:00 p.m. (hora venezolana) y 8:00 p.m. (hora uruguaya). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TLT Play, TLT Venezuela, VTV Uruguay y Movistar Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras casi ocho meses, la selección de Uruguay volverá al mítico Estadio Centenario, con el único objetivo de conseguir un victoria ante la una ya eliminada Venezuela, para seguir acercándose al sueño de clasificar al Mundial de Qatar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo.

Tres de junio de 2021. Desde esa fecha, Uruguay jugó de local cuatro partidos en el Campeón del Siglo (campo del Peñarol) y en el Gran Parque Central (del Nacional); el Centenario albergó las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores masculina; y la ‘Celeste’ tuvo relevo en el banquillo: Diego Alonso por Óscar Washington Tabárez. Ahora, la selección vuelve a casa.

Y lo hace con la necesidad de seguir sumando puntos en su camino hacia Qatar y ratificar la senda victoriosa iniciada en Paraguay días atrás (0-1), que la mantiene en quinta posición, con 19 puntos, a uno de Perú, cuarta y su rival en la próxima fecha.

Diego Alonso, que ya debutó en Asunción con victoria y sumó a cinco nuevos internacionales a la selección, se presenta oficialmente en el Estadio -como conocen los uruguayos al Centenario-, en un banquillo que no ocupa otra persona que Tabárez desde el 18 de octubre de 2006.

El nuevo seleccionador de Venezuela, el argentino José Pékerman, también debutó en la anterior fecha con victoria (4-1) ante Bolivia, por lo que intentará mostrar de nuevo una buena cara aunque sea en la recta final de la competición.

El mayor peligro para Uruguay es Salomón Rondón, el delantero del Everton. El goleador histórico y capitán de la Vinotinto viene de marcar un triplete a Bolivia y querrá seguir mejorando su estadística en las eliminatorias, en las que lleva un gol cada 62 minutos y 30 segundos, el mejor entre quienes anotaron más de un tanto.

Al frente, el ‘Pistolero’ Luis Suárez, que viene de una irregular temporada en el Atlético de Madrid, fue el autor del solitario tanto contra Paraguay y querrá seguir en su línea positiva con la ‘Celeste’.

¿A qué hora se juega el Uruguay vs Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022?

México - 5:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Venezuela - 7:00 p.m. -

Paraguay - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Brasil - 8:00 p.m.

España - 0:00 (miércoles 2 de febrero)

¿Qué canales transmiten en vivo el partido Uruguay vs Venezuela? - GUÍA TV

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play

¿Cómo ver VTV EN VIVO el Uruguay vs Venezuela?

Cabe señalar que VTV Uruguay, canal de televisión por suscripción de dicho país, se hizo dueño de los derechos para emitir las Eliminatorias Qatar 2022 en tierras uruguayas. Así, para verlo, puedes sintonizar:

Multiseñal Digital: Canal 254 (SD)

Telecable: Canal 17 (analógico), Canal 11 (digital) y Canal 321 (HD).

Cable: Canal 3.

Lascano TV: Canal 11 (analógico), Canal 136 (digital) y Canal 1026 (HD).

¿Cómo descargar VTV Plus EN VIVO en tu celular para ver el Uruguay vs Venezuela?

Si deseas tener VTV en tu celular debes buscar la aplicación en el Play Store. Luego debes presionar el botón Instalar y, como en un iPhone o dispositivo Android, su aplicación comenzará a descargarse. Luego de haberte registrado, podrás disfrutar del Uruguay vs. Venezuela EN VIVO.

Uruguay vs Venezuela: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet, Ronald Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Mauro Arambarri, Federico Valverde, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Diego Alonso

Venezuela: Wuilker Fariñez, Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Óscar González, José Martínez, Tomás Rincón, Darwin Machís, Romulo Otero, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón. DT: José Nestor Pékerman

Uruguay vs. Venezuela: últimos enfrentamientos

Venezuela 0-0 Uruguay | 2021

Venezuela 0-0 Uruguay | 2017

Uruguay 3-0 Venezuela | 2016

Uruguay 0-1 Venezuela | 2016

Venezuela 0-1 Uruguay | 2013

Uruguay 1-1 Venezuela | 2012

Venezuela 2-2 Uruguay | 2009

Uruguay 1-1 Venezuela | 2008

Venezuela 1-4 Uruguay | 2007

Venezuela 0-0 Uruguay | 2007

Con información de EFE.