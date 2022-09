Con la presencia de Luis Suárez, Nacional y Peñarol se enfrentarán por el Clásico uruguayo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura el domingo 4 de setiembre a las 13:30 horas (hora peruana) y 15:30 horas (hora uruguaya). Aquí te contaremos los horarios y canales de TV para ver el choque entre uruguayos.

Dar el golpe definitivo a un equipo que está contra las cuerdas es la misión que tendrá este fin de semana el Nacional en el Clásico que jugará frente al Peñarol. Con cinco partidos disputados -teniendo en cuenta que la quinta y la sexta fecha ya fueron jugadas- los dos equipos atraviesan realidades distintas que hacen que el Tricolor aparezca como el gran favorito.

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan el clásico uruguayo

Perú - 13:30 horas

Colombia - 13:30 horas

Ecuador 13:30 horas

México - 13:30 horas

Uruguay - 15:30 horas

Argentina - 15:30 horas

Brasil - 15:30 horas

Chile - 15:30 horas

Venezuela - 15:30 horas

España - 20: 30 horas

A todo ello, se le suma su más grande referencia que está de vuelta: Luis Suárez. El exBarcelona jugará el clásico uruguayo despué sde 16 años y cuya presencia en el campo se roba la atención de todos.

El número 9 será titular en un equipo que por el momento tiene solo una duda en cuanto a su conformación y esta pasa por la presencia de Leandro Lozano o del colombiano Alex Castro en el once inicial.

Del otro lado, el Peñarol no podrá contar con el suspendido Hernán Menosse, líder de su defensa, quien será reemplazado por Agustín Da Silveira. Asimismo, el centrocampista Ignacio Laquintara probablemente retorne a un once en el que todavía no se sabe si será Rubén Bentancourt o el argentino Lucas Viatri quien lidere el ataque.

Nacional vs Peñarol: qué canal transmite el clásico uruguay

Perú - Gol TV, StarPlus

Colombia - Gol TV, StarPlus

Ecuador Gol TV, StarPlus

México - Gol TV, StarPlus

Uruguay - Gol TV, StarPlus

Argentina - Gol TV, StarPlus

Brasil - StarPlus

Chile - Gol TV, StarPlus

Venezuela - Gol TV, StarPlus

De esta forma, ambos equipos saldrán a jugar un partido en el que el Nacional tratará de golpear para tomar más ventaja respecto de su tradicional rival en todas las tablas.

Líder de la Anual con 57 puntos, ocho más que su inmediato perseguidor, el Tricolor aventaja por 14 unidades al equipo dirigido por Leonardo Ramos.

En tanto en el Clausura, el Nacional tiene 12 puntos, cuatro más que un Peñarol que igualó sus últimos dos juegos y que debe sumar de a tres para seguir aspirando al título, pese a que aún quedan varios partidos por jugarse.

Nacional vs Peñarol: alineaciones probables:

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Matías Laborda, Leandro Lozano o Alex Castro; Alfonso Trezza, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Camilo Cándido; Franco Fagúndez y Luis Suárez.

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray o Ezequiel Busquets, Agustín Da Silveira, Yonatthan Rak, Juan Manuel Ramos; Sebastián Cristóforo, Walter Gargano; Ignacio Laquintana, Kevin Méndez, Brian Lozano y Lucas Viatri o Rubén Bentancourt.