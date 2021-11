VTV Uruguay EN VIVO, Uruguay vs Bolivia EN VIVO se enfrentan este martes 16 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Hernando Siles de La Paz. El partido, correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, será transmitido por VTV Uruguay y tú podrás seguir todas las incidencias por trome.pe

TE VA A INTERESAR | Cuto Guadalupe: Cuando fui la SUNAT del Aurich y el ‘Pana’ Tejada pagó con gol

Tras su derrota ante Argentina, la selección uruguaya buscará levantarse y volver a los puestos de clasificación al Mundial. La caída ante la Albiceleste por 1-0 los dejó en el puesto 6 de la tabla de posiciones con 16 puntos.

El cuadro de Óscar W. Tabárez lleva 4 partidos sin ganar (de los cuales los 3 últimos han sido derrotas), esto ha generado una crisis que, incluso, ha generado un debate en el país oriental en torno a la permanencia en el cargo del ‘Maestro’.

Pero si una victoria es obligatoria para Uruguay, para Bolivia es vital. La selección altiplánica viene de caer 3-0 ante Perú, dejando una imagen muy discreta. Los dirigidos por César Farías se encuentran novenos con 12 unidades, por lo que un triunfo es clave para mantener vivas sus esperanzas.

Uruguay vs Bolivia: alineaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe - Rodrigo Ramallo, Marc Enoumba, Jairo Quinteros, José Sagredo, Roberto Fernández - Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo - Marcelo Martins y Carmelo Algarañaz. DT: César Farías.

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Joaquín Piquerez - Mauro Arambarri, Matías Vecino, Lucas Torreira, Nahitan Nández - Facundo Torres y Agustín Álvarez. DT: Oscar Tabárez.

¿A qué hora se juega el Uruguay vs Bolivia por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m

Brasil- 5:00 p.m

España - 10:00 p.m.

¿Qué canales transmiten en vivo el partido Uruguay vs Bolivia?

Perú - Movistar Play

Bolivia - Tigo Sports Bolivia

Uruguay - VTV Uruguay

México - Blue to Go Video Everywhere

Venezuela - TLT Venezuela

Paraguay - GEN

Chile - TNT Sports Go

Argentina - TyC Sports

Brasil- SporTV 2

España - Movistar+

¿Cómo ver VTV EN VIVO el Uruguay vs Bolivia?

Es importante señalar que VTV Uruguay, canal de televisión por suscripción de dicho país, se hizo dueño de los derechos para emitir las Eliminatorias Qatar 2022 en tierras uruguayas. Así, para verlo, puedes sintonizar:

Multiseñal Digital: Canal 254 (SD)

Telecable: Canal 17 (analógico), Canal 11 (digital) y Canal 321 (HD).

Cable: Canal 3.

Lascano TV: Canal 11 (analógico), Canal 136 (digital) y Canal 1026 (HD).

¿Cómo descargar VTV Plus EN VIVO el Uruguay vs Bolivia?

Si deseas tener VTV en tu celular debes buscar la aplicación en el Play Store. Luego debes presionar el botón Instalar y, como en un iPhone o dispositivo Android, su aplicación comenzará a descargarse. Luego de haberte registrado, podrás disfrutar del Uruguay vs. Argentina EN VIVO.

Uruguay vs Bolivia: últimos resultados

Eliminatorias Qatar 2022 Uruguay - Bolivia 4:2

Eliminatorias Rusia 2018 Uruguay - Bolivia 4:2

Eliminatorias Rusia 2018 Bolivia - Uruguay 0:2

Eliminatorias Brasil 2014 Bolivia - Uruguay 4:1

Eliminatorias Brasil 2014 Uruguay - Bolivia 4:2

Eliminatorias Sudáfrica 2010 Bolivia - Uruguay 2:2

Eliminatorias Sudáfrica 2010 Uruguay - Bolivia 5:0

Eliminatorias Alemania 2006 Bolivia - Uruguay 0:0

Eliminatorias Alemania 2006 Uruguay - Bolivia 5:0

Eliminatorias Corea/Japón 2002 Bolivia - Uruguay 0:0

Eliminatorias Corea/Japón 2002 Uruguay - Bolivia 1:0

La Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Venezuela? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del martes.

TE VA A INTERESAR