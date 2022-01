Waldir Sáenz dejó todo el ‘Aguadito’ para contar en la segunda entrega de su charla imperdible para ‘La Fe de Cuto’. El ‘Goleador histórico’ rompió mas de un mito urbano sobre las historias que se tejieron sobre su figura mediática, entre ellas aclaró la verdad de su voceado romance con la exbailarina y hoy conductora de televisión, Tula Rodríguez, por quien se habría enemistado con Juan Flores.

Luis Guadalupe recordó una viaja rencilla entre el artillero de Alianza Lima y el arquero de Universitario de Deportes y le consultó la verdadera razón de este impase. “Cuando jugamos en Chincha, contra Ciclista Lima, le hago el gol en ese duelo. Pero antes del partido, le hacen una entrevista y me nombra. La gente me comenzó a calentar: ‘Quién es ese huev...’, me decían. En ese momento no lo conocía ni su familia...”, contó Waldir Sáenz.

Juan Flores, en su momento, contó que Waldir Sáenz le había dicho ‘Muerto de hambre’, aunque el goleador también negó esa versión. “Ese día: tic, tac, tic, tac. ‘Canasta’ de Waldir voy a celebrar y Walter Machaca, que ahora vive en Estado Unidos, tenía el periódico. ‘Goleador, acá está’. Lo garré y se lo tiré: ‘Agarra, mazamorra’, eso fue todo lo que le dije”, reveló.

Tula Rodríguez motivo de distancia entre Waldir y Juan Flores (Foto: Instagram @tulaperu).

Waldir Sáenz vs ‘Chiquito’ : “Lo otro ya fue por mi amiga”

Superado ese episodio el goleador reconoció que el otro gran motivo de su distancia con ‘Chiquito’ fue Tula Rodríguez. “Después lo otro fue por la ‘Cara de chapa’, por la ‘Cara de hamburguesa’ de mi amiga. Mi hermana. Todo el mundo piensa que yo he estado con ella, pero ella es mi hermana. Yo la conozco años a esa chola, cuando tenía 14 años. Ha salido de abajo, bien sacrificada ha sido, conozco a toda su familia”, confesó a ‘La Fe de Cuto’.

Waldir Saenz contó en 'La fe de Cuto' el origen de la 'bronca' con 'Chiquito' Flores además de hablar sobre Tula Rodríguez.

El exgoleador victoriano dejó en claro, también, que sigue pendiente de lo que acontece cerca de la conductora. “Conozco a Tula y a toda su familia, me dio mucha pena cuando falleció su mamá, yo conocía a la madre”, sentenció el popular ‘Wally’ y la invitó a sentarse frente a su amigo ‘Cuto’. “No estés haciendo la de Ronaldinho y acepta la entrevista”.

Waldir Sáenz y el día que salseó con Claudio Pizarro en el ‘Kímbara’

El delantero también reveló a su amigo cuto que en la década de los 90′s no pagaba las cuentas en los locales de La Victoria. “No pagábamos, íbamos al Kimbara después del partido una mancha también como de 12 puntas y habían televisores, entonces cantaba Camaguey, 5 horas Camagüey, entonces cada hora Camagüey decía una pausa y regresamos la pausa era 15 minutos, 15 o 20 minutos prendían los televisores pasaban todos los goles de Alianza Lima”, relató

“En los televisores ponían todos los goles de Alianza Lima y ¿Quién hacía los goles de Alianza?, me decían goleador: goleador una caja, dos. Entonces terminaba la hora nos arrancábamos, gratis. Entrada gratis, tomábamos gratis, comíamos gratis, en toda La Victoria en esa época, restaurantes, chifas. Es más, tendrían que darme regalías o la mitad del local (Kímbara)”, añadió.

En medio de esos recuerdos rescató un episodio con Claudio Pizarro. “Una vez llegó ‘La Charanga Habanera’ por primera vez, en el 98, yo vivía en Estados Unidos, mes de noviembre, por primera vez llegaba la orquesta al Kimbara, y yo entraba por atrás, estaba con mi pata en la puerta y Claudio estaba parado ahí con un pata esperando, entonces le digo: ‘Blanco, pasa’. Lo hice pasar a Claudio Pizarro. La gente me llamaba ‘Goleador, estoy afuera’, ‘Ya, ahí voy’. ‘Ya yo era el dueño ahí”, contó.

