El golpe más duro de Alianza Lima en la Copa Libertadores (8 -1 a manos de River Plate) hizo que uno de los principales críticos del equipo esta temporada, Waldir Sáenz, descargara su rabia contra el líder cuadro blanquiazul, Hernán Barcos, y otros jugadores que no están a la altura de vestir la casaquilla blanquiazul.

El ‘Goleador histórico’ de Matute trató de controlarse durante el doloroso partido en Buenos Aires y soltaba algún comentario durante la trasmisión del programa PBO Campeonísimo, sobre todos se mostraban sorprendidos por el ‘papelón’ que hacía el equipo victoriano en el estadio Monumental “ Ahí está tu Hernán (Barcos), pues ”, se escuchó al delantero decirle a ‘Puchungo’ cuando el partido aún no finalizaba.

Los goles seguían llegando y los panelistas se mostraban sorprendido por la lluvia de goles. “ Que esto se veía venir sí, que se perdiera, sí. Pero esto, la goleada no ”, apuntó Waldir Sáenz quien descartó que Carlos Bustos sea sacado del equipo “Tiene crédito por haber salido campeón”.

Waldir Sáenz explotó por papelón de Alianza Lima en Copa Libertadores y dejó dardo a Hernán Barcos (video: PBO Campeonisimo)

Waldir Sáenz: “Escríbanle a los que me dicen antialiancista”

Pero cuando el partido finalizó el histórico jugador pidió exigir explicaciones a los que estuvieron en la cancha y no a los que están fuera. “ Por favor, no me llamen, no me escriban. A mí no me escriban. Me escribe todo el mundo, que nos metieron ocho, que es una verguenza. A mí no me escriban, escribanle a los que verdaderamente son responsables”, dijo lleno de rabia tras conocer el resultado final.

“Ahora que salgan esos que son hinchas, que me atacan en las redes sociales, que me dicen antialiancista. A ellos escríbanles, que salgan al frente los que ustedes tapan y defienden (refiriéndose Hernán Barcos) a explicar esta vergüenza. Ellos que salgan al frente ahora ”, comentó el exgoleador victoriano.

El goleador evitó llorar sobre la leche derramada y tras este resultado pidió que se piense en los próximos partidos. “ El lunes juegan con Cienciano y luego juegan con Huancayo y ese es el partido más importante que te permita pelear con Melgar, porque si no va a ser muy difícil ”, agregó el exdelantero.

Waldir Sáenz pisa freno por su hija

El jugador evitó seguir ahondando en el dolor por pedido de su hija mayor. “Mi hija es la que más sufre, ella está en contacto con las redes sociales. Así que no hablaré más para que no escriban estupideces. Voy a hacerle caso y no hablaré más del tema ”, expresó el hoy comentarista de PBO Campeonísimo quien en las últimas emanas ha recibido una ola de críticas en las redes sociales por su pleito mediático con el argentino Hernán Barcos..

