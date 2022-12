Crea fama y échate a la cama. Waldir Sáenz, referente del fútbol pícaro y alegre de Alianza Lima, brindó una sincera y reveladora entrevista a Eddie Fleischman, donde decidió hablar sin tapujos sobre su relación con la bebida y supuestas indisciplinas que eran material de la prensa de espectáculos, además de hacer un sentido mea culpa.

El popular ‘Colorado’ le recordó que desde sus inicios siempre escuchó que ‘Waldir Sáenz era un gran jugador’, pero que tenía problemas con la disciplina y una buena conducta profesional., “ Yo te quero preguntar a estas alturas de tu carrera y de tu vida, te arrepientes de algo cambiarías algo, faltó algo en tu entorno ”, preguntó.

Waldir Sáenz: “Tus colegas me confesaron porque me cuestionaban”

“ A mi me faltó continuidad en la selección nada más, porque no la tuve. Soy consciente que algo me faltó, para alcanzar esa continuidad, pero después siempre trate de hacer lo mejor para mi equipo entro y fuera de la cancha ”, dijo para ‘Full Deportes’.

Waldir Sáenz contó de dónde nació su fama de ‘relajado’ “ Algunos de tus colegas me han confesado por qué me cuestionaban y me decían: porque ‘vendías’ pues Waldir. Entonces ahí me di cuenta del porqué no estaba en las portadas de los diarios deportivos, sino en el de espectáculos. Por eso te digo que no me arrepiento de nada que haya hecho durante mi carrera profesional ”, argumentó.

Waldir Sáenz cuenta que no fue indisciplinado (Foto: GEC)

“Nunca entrené con olor a trago”

Fleischman no se quedó con las ganas y preguntó “ ¿Alguna vez fuiste a entrenar con olor a trago? ”, y la respuesta de Waldir Sáenz se dio de manera casi automática. “ Nunca. Siempre he tratado de estar en el mejor estado, porque mis padres me enseñaron que uno tiene que ser profesional dentro y fuera de la cancha ”, explicó.

“ De repente he cometido errores, pero jamás a magnitud de un escándalo, mi padre era policía y estuve en dos condecoraciones a él como policía. Era mi ejemplo, en una época difícil para el país sabíamos que salía, pero no si regresaba ”, dijo con sinceridad.

Waldir Sáenz y Jorge Luis Pinto (Foto: GEC)

Waldir Sáenz: “A Pinto le hablaron mal de nosotros”

Asimismo, habló sobre su relación con Jorge Luis Pinto y porque tuvo una actitud policiaca con el plantel victoriano. “Al profesor le vendieron algo que no éramos nosotros y llego con la pierna arriba, pero después se dio cuenta que éramos un grupo que teníamos hambre de conseguir cosas importantes. Aunque era cierto que desde el miércoles iba a todas las casas”, contó.

“Yo no me preocupaba, porque hacía mi vida normal, salía como un cinco normal después de mi trabajo. No había un problema, las cosas es el escándalo. Cualquier cosa que hacía vendía, porque hacía dos goles cada fin de semana”, reconoció.

Feischman revela ampay de Waldir en vivo

El conductor lo puso contra las cuerdas y le comentó que una vez lo ampayó. “ Un día salí a entrenar y ‘ampay’ Waldir seis de la mañana, carro, cerveza, chicas yo lo comenté en mi programa y al día siguiente en la portada de un diario salió ‘periodista denuncia que Waldir…’ y recibí llamadas, también salió tu papá en un diario y dijo que ni se acerque por Matute. Yo le hice caso, porque el hombre era policía ”, dijo.

La respuesta de Waldir llegó con gambeta. “ No era yo, no me gusta la playa y no soy de amanecerme. Las cosas tienen que hacerse con prueba, siempre hay el clásico ‘me dijeron’ y demás. Pero no soy rencoroso ”, dijo para zanjar el tema