La actualidad de Alianza Lima despierta pasiones y no son solo los hinchas quienes ponen presión sobre los jugadores, también sucede con exjugadores como Waldir Sáenz, goleador histórico de Matute, quien se ha enfrascado en una pelea mediática con el actual artillero blanquiazul, Hernán Barcos, a quien ha respondido de una manera inesperada para el ‘Pirata’.

El delantero más famoso de Matute en los años en las últimas tres décadas se sintió ‘golpeado’ por Hernán Barcos quien desde su cuenta de Twitter respondió con un polémico “Los 2″ a un aficionado se preguntaba si Waldir Sáenz “ Era un mal tipo, o era un imbécil ”, por cuestionar el último triunfo de Alianza Lima ante la Universidad San Martín y afirmar que el penal cobrado a Cristian Benavente nunca existió.

‘Wally’, quien llegaba para disputar un partido en un conocido campeonato de fútbol 7, fue abordado por la prensa y encendió más la polémica. “ Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado si se molestan o no se molestan ” afirmó Waldir Sáenz aludiendo a la reacción del actual goleador de Alianza Lima, Hernán Barcos.

Waldir Sáenz se enfrentó a Hernán Barcos (video: Willax Deportes)

Solo bastó que el hombre de prensa mencionara al ‘Pirata’ para prender la chispa. “ Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza . Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución ”, apuntó.

Waldir Sáenz a Barcos: “Que deje las redes y se preocupe en hacer goles”

Waldir Sáenz como en sus mejores tiempos piso el área y dijo desconocer las razones de los ataques del ‘Pirata’ hacia su persona. “ No sé, pregúntale a él. Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales , que se preocupe de hacer goles en Alianza”, dijo tajante el goleador histórico sobre el veterano jugador argentino que anotó el único gol del partido ante la Universidad San Martín.

Hermán Barcos empezó con la polémica con Waldir Sáenz (capatura twitter)

Waldir Sáenz ¿Por qué perdió la paciencia con Hernán Barcos?

Dar respuesta a un comentario en Twitter desató la polémica entre ambos goleadores. “ Como siempre Waldir Saenz y su antialiancismo. Dice que ninguno fue penal (sobre las acciones ante San Martín), que Alianza debió perder por 4 goles y ganamos de suerte y no quiere reconocer que Lavandeira es una buena contratación extranjera. Desde el año pasado no quiere a Bustos y Hernán Barcos. Es un mal tipo”, expresó un usuario de Twitter.

Pero también agregó: “Me rompe ... porque podría entenderlo de cualquiera, pero no, un periodista hinhca de la U dice que sí es penal y Waldir dice que no. Encima decir que merecíamos perder por 4 goles, o es un mal tipo o es un imbécil ”, a lo que Hernán Barcos desde su cuenta oficial de Twitter añadió: “Las dos”, con varios emoticones soltando risas, generando automáticamente la reacción de varios hinchas blanquiazules.