Waldir Sáenz habló en exclusiva con su amigo ‘Cuto’ Guadalupe en ‘La Fe de Cuto’ y se pronunció sobre uno de los momentos más duros de su vida: la época em que tuvo que defenderse de una presunta responsabilidad en el robo de la ‘Casa Blanquiazul’ en el año 2002.

“ Alianza me respaldó desde el primer día hasta el último con abogados, gracias a Dios. Era imposible que yo haya hecho eso. Pero eso tenía a toda mi familia muy preocupada, no sabes. Mi mamá, mi esposa, mi suegra, mis cuñadas, mis hermanos”, indicó.

Waldir Sáenz contó que quienes más sufrieron durante el proceso fueron sus allegados más directos, ya que él, al tener la conciencia tranquila, no le daba mucha importancia al tema. No obstante, aseguró que se preocupó cuando supo que podía ir preso.

“La preocupación no la tenía yo, tenía la conciencia limpia, la preocupación la tenía mi entorno. Un día llega un papelito, ‘el fiscal pide 10 años para Waldir’. Mi esposa va donde una amiga a enseñarle ese papel y dice ‘¿qué?’. Cuando regreso, me puse las pilas porque antes no me interesaba a mí, yo no tengo nada que ver, a mí no me van a meter preso por una cosa que yo no he hecho, pero después me explicaron que la Justicia no era como uno piensa”, acotó.

“Sí, fui donde un abogado y donde un juez y me dijo: ‘Waldir, ¿tú sabes qué es esto? Si el fiscal está pidiéndome 10 años, ¿tú sabes que si el juez el día de esa fecha que te han dado, si su mujer no le ha dado en la noche y esta de mal humor, te manda preso? Desde ahí dije ‘uy, Diosito santo’. Ahí ya comencé con las amistades”, expresó.

Finalmente, Waldir fue absuelto del caso. Sin embargo, el exdelantero le confiesa a ‘Cuto’ que aprendió una gran lección, la de escoger mejor a sus amistades.

“A moverte 6 meses, todos los martes. Cuando empezó, los primeros meses atrás había periodistas como si hubiera campeonado la Copa del mundo. Cuando dieron la sentencia, volteo, no había nadie, solo un amigo que siempre iba conmigo todos los martes. Nadie más”, relató.

“ El juez que da la sentencia me dice sobrino fíjate con quién andas, usted no puede andar con cualquiera , le dije, de esta, que de aquí para adelante tranquilo que estará presente su consejo le dije, estará presente su consejo, tranquilo”, puntualizó.

El 'goleador histórico' contó todos los detalles de la polémica en la que estuvo envuelto por un supuesto robo a Alianza Lima.

La entrevista completa a Waldir Sáenz

Mi gente! ¡Ustedes! Nuevamente, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, con el segundo programa de la temporada 2022 de ‘La fe de Cuto’. A pedido del público, les traemos la continuación de la picante entrevista a Waldir Sáenz Pérez, goleador histórico del Club Alianza Lima, con harto ‘aguadito’, como les gusta. Mira aquí la entrevista completa.