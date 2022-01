Waldir Sáenz es una de las leyendas vivientes en La Victoria. El goleador histórico de Alianza Lima hozo el clásico juramento en el programa La Fe de Cuto y contó un par de anécdotas imperdible con Roberto Farfán y el otro goleador histórico del ‘Compadre’, Eduardo Esidio con el que compartió vestuario en Matute.

Luis Guadalupe hizo breve un repaso en la carrera del goleador y le recordó su regreso a Matute para el Centenario de Alianza Lima tras un breve paso por Sporting Cristal.

¿Es en ese año que te encuentras con mi compadre Roberto ‘Foca’ Farfán?

Claaaro. Bien agrandado es ese negro, sí escuché lo que dijo.

Se ha puesto soberbio la ‘Foca’ ¿no? El otro día me dijo: “Sí pues, tuvieron que llevarle para que campeonen en su Centenario...”

Ja, ja, ja. Pero te digo la verdad, la pasábamos tan bien con ese negro y con Esidio.

¿Cuéntame cómo fue cuando llegó la ‘Foca’ al vestuario?

Mira, a todo negro lo recibíamos bien, a todos los negros. Pregúntale a Eduardo Esidio. Pero la ‘Foca’ es bochinchero. A parte que el negro fumaba y en ese vestuario había como diez fumadores.

Waldir Sáenz recibe la invitación de Esidio a su iglesia

¿Él pidió la nueve?

Sí. Se puso la nueve y respondió muy bien la negra. Un día jugamos contra Sport Boys y lo expulsan a Juan Carlos Bazalar a los 15 minutos. El DT lo saca a Esidio y Palinha para meter a la ‘Foca’ y a Roberto Holsen. Ese partido lo volteamos 3-1 con pases míos. Ese día Esidio nos dijo: “Yo quiero ir con ustedes a la iglesia”.

Ese Eduardo a mí también un tiempo me quiso llevar cuando jugábamos en la ‘U’...

Espérate. Tú sabes lo que le contestaba la ‘Foca’: “Ya. ¿Cuándo nos quieres llevar a la iglesia, el domingo? Perfecto nosotros jugamos el sábado. Ese día nos tomamos una caja de cerveza los tres y el domingo vamos”. Ja, ja, ja. Esidio le respondía “No no no yo con ustedes no puedo, ustedes son el diablo” Ja, ja, ja.

Waldir Sáenz le ofrece ‘la sangre de Cristo”

“Pero si tú nos quieres llevar la iglesia vamos a tomar una cerveza. Ya, cerveza ya no, un vino, ‘la sangre de Cristo’”, le decíamos y el contestaba “No, no, no. Eso también es alcohol”, nos decía ja, ja, ja. Pero la verdad, era un pan de dios ese negro.

Al único que convenció mi hermano fue a Juan Pajuelo, a nosotros también nos quería llevar y nosotros le decíamos: “No Eduardo, gracias”.

Como persona era extraordinario Esidio y la ‘Foca’ también. Con sus virtudes y sus defectos...

La Foca es el único jugador que terminaba el primer tiempo desaparecía uno se preguntaba “Qué es ese olor a cigarro” y estaba sentado en el baño fumando.

Pero ese negro cuando iba a las divididas, pobres centrales. “Ah, a ustedes les gusta pegar”, les decía y los centrales ‘saltaban’ con la ‘Foca’. Le tenían pánico, le pegaban y se iba corriendo para atrás.

