El nombre de Wanda Nara vuelve a ser tendencia en su país. Esta vez, nada vinculado con la separación con el futbolista Mauro Icardi. De hecho, se conoció en las últimas horas a través de los medios locales de un posible caso de estafa que involucra a la empresaria. Ella, visiblemente enojada, dio su descargo en redes sociales.

Una emprendedora argentina que responde al nombre de Johanna Kevorkian tuvo un contacto con el espacio Mitre Live. En la charla con Juan Etchegoyen, la mujer brindó detalles de un supuesto acuerdo que alcanzó con Wanda y que no se cumplió. A causa de ello, hubo una pérdida económica importante.

Kevorkian detalló que el trato constaba en enviar productos a Nara para que ella los promocione a través de sus perfiles oficiales. “Arreglé un canje con su entorno, le dimos los productos y nunca nos etiquetó ni subió nada”, narró Johanna. “Me encontré con las personas que la acompañaban y hablamos para hacerlo”, precisó.

Con el visto bueno de parte de la gente de la celebridad, hubo una propuesta de por medio, pero no se cumplió. “Me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquetara, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí”, agregó sobre el perjuicio que al cambio se aproxima a los 700 dólares.

La respuesta de Wanda Nara

La declaración de Johanna Kevorkian tuvo bastante repercusión entre los medios argentinos por la presunta estafa de la que fue víctima. Entonces, frente a ello, Wanda Nara estalló de furia y rompió su silencio para emitir un breve mensaje en sus redes sociales para hacer una aclaración sobre el asunto mencionado.

“Estas avivadas me tienen un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad siempre firmamos un contrato. ¡Y el pago se realiza en blanco y con factura! Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado. Ni tengo idea de a quién ni dónde dicen entregarme cosas”, expresó Wanda.

