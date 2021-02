Wanda Nara siempre es noticia, en Instagram y fuera de la aplicación. Por lo que dice, con su relación con Mauro Icardi, la que tuvo con Maxi López y más. Esta vez se supo que Wanda e Icardi sufrieron un robo en su lujosa casa de París.

Se trató de un hurto no menor: lo sustraído por los ladrones, aún no identificados, asciende a 400.00 euros (unos 485.000 dólares). El robo ocurrió cuando Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos no se encontraban en el lugar. Él viajaba con su equipo, el PSG francés, y el paradero de Wanda y los pequeños era desconocido.

De acuerdo al reporte del medio francés L’Equipe, varios empleados de Nara e Icardi notaron que faltaban algunas cosas de valor que había en a casa. Acto seguido, el personal llamó a la familia para que tomen acciones y reporten el robo a la policía.

Costosísimas Joyas, relojes y ropa de lujo se cuentan entre los objetos robados. Varios vestidos de Wanda Nara también fueron sustraídos. Solo se conoce el monto de lo robado, pero no se dieron más detalles.

Ni Wanda Nara ni Mauro Icardi declararon sobre el hecho, ni ante los medios ni en Instagram u otra red social, donde son activos usuarios y tienen millones de seguidores. Por cierto, en Instagram solo subieron contenido en el que se ven a los hijos de ambos y a los de Wanda Nara con Maxi López.