Wayne Ronney: Este riguroso control vivió cuando fue a ver un partido de Manchester United |VIDEO |FOTOS

Wayne Rooney , exgoleador histórico de Manchester United, regresó a casa por Navidad, pero lo que no imaginó el ídolo de los 'Diablos Rojos' es que antes del partido de Premier League ante Huddersfield, sería sometido a un estricto control de seguridad en el Old Trafford.



Wayne Rooney, máximo artillero con 253 anotaciones en 559 partidos no se libró de ser registrado como cualquier hincha en la puerta del estadio y la fotografía tomada por un hincha de Manchester United no tardó en hacerse viral en redes sociales.



Wayne Rooney, actual delantero del DC United de la MLS, también sacudió las redes sociales de Manchester United por criticar a José Mourinho. "Estoy seguro que Ed Woodward (dueño del United) pensaba lo mismo que el resto del personal del club. Ni las cocineras ni los utilleros estaban contentos", explicó el ex jugador .

Wayne Ronney llegó al Old Trafford para ver victoria del United.

Manchester United superó 3-1 a Huddersfield con goles de Nemanja Matic (28') y un doblete de Paul Pogba (64' y 78'). Los 'Diablos Rojos' jugada la fecha 19 de la Premier League está fuera de la zona de clasificación (Champions League y Europa League).