Wayne Rooney: Esposa pide que abandone MLS tras ampay con otra mujer en hotel de Canadá | VIDEO | FOTOS 

Wayne Rooney ha vivido la pesadilla de ser descubierto por la prensa inglesa ingresando al hotel Hyatt Regency de Vancouver junto a una mujer que no era su esposa Coleen. Esta situación ha sido publicada por el diario 'The Sun On Sunday' y ha desatado un escándalo que puede costarle su permanencia en el DC United de la MLS.



Wayne Rooney, estrella con Manchester United , llegó con su misteriosa amiga sobre las 5:30 de la madrugada luego de una noche de discotecas al lado de sus compañeros de equipo DC United de la MLS.



"Esperaron un rato y subieron juntos a un ascensor", cuenta a 'The Sun' uno de los testigos del furtivo encuentro de Wayne Rooney que se ha convertido en público y que ha provocado una respuesta de parte de la esposa de la estrella de la MLS.



Wayne Rooney es atrapado con mujer en un hotel en Canadá.

El 'Daily Mail', por su parte, ha publicado que Coleen, la esposa y madre de los cuatro hijos de Wayne Rooney, se ha quitado el anillo de casados y que tras difusión de las imágenes a exigido al ídolo de Manchester United que regrese de inmediato a Washington y rompa su contrato con la MLS.





Se supo que la esposa de Wayne Rooney ha pedido que abandone el DC United y buscar un equipo de la Premier League que le permita centrar su atención en su vida familiar en Cheshire (Inglaterra).