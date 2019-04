Wayne Rooney: Exprostituta dinamita matrimonio de jugador en su nuevo libro |VIDEO |FOTOS 

CuandoWayne Rooney , ídolo del Manchester United y jugador del DC United pensaba que yéndose de la MLS estaría lejos de las tentaciones y problemas, se equivocó. El jugador es la nueva víctima de Helen Wood, una exprostituta y ahora celebrity con la que estuvo en 2009 y que está a punto de publicar un libro contando sus intimidades con el delantero.



" Helen Wood: el mundo de un hombre", ese será el nombre del libro de la ex participante del 'Gran Hermano' de Inglaterra y entre las anécdotas que cuenta esta la vez que Wayne Rooney lloró en sus brazos después de tener relaciones sexuales: "Lloró en un cuarto de baño mientras le mostraba la ecografía de su esposa embarazada. Lloró al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Le rogó que no le dijera a nadie", cuenta un allegado a Wood.



La británica, quien ganó el el Gran Hermano en su edición 14, también cuenta sobre una pelea entre Wayne Roney y el ex capitán de Manchester United, Rio Ferdinand, cuando este se enteró de su relación extramarital.

Una fuente cercana contó a The Mirror. "La revelación más impactante es cuando tuvieron relaciones sexuales, pero Wayne Ronney estaba atormentado por la culpa por haber engañado a su esposa Coleen y se echó a llorar".



"Ella sintió que él tenía mucha culpa. Helen también se sintió muy mal y sintió lástima por Coleen", agregó sobre el día que el jugador le pagó mil libras para estar con ella en el Lowry Hotel de Manchester, según relata en el libro. "Nunca olvidaré la mirada en la cara de Wayne (Ronney) cuando estábamos acostados juntos en la cama"