Werder Bremen vs Augsburg EN VIVO EN DIRECTO Con Claudio Pizarro TV ONLINE por Bundesliga

Werder Bremen vs Augsburg EN VIVO EN DIRECTO. Juegan este sábado en el WWK Arena por la fecha 4 de la Bundesliga. El partido arrancará a las 8:30 a.m.. Claudio Pizarro fue convocado en los 'Verdiblancos'.



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Augsburg vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Werder Bremen del peruano Claudio Pizarro viene de empatar 1-1 con Numberg de local con el que alcanzaron los 5 puntos y se ubicaron en la casilla 7 de la Bundesliga, a 4 unidades del líder Bayern Munich.

Claudio Pizarro, que juega su última temporada como futbolista profesional, espera ser alternativa en el Werder Bremen vs Augsburg. Hasta ahora no ha podido arrancar como titular.



Augsburg, por su parte, cayó 2-1 con Maiz el último fin de semana y espera recuperarse ante Werder Bremen con el apoyo de su hinchada. Se ubican en la posición 8 con 4 puntos.