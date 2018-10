Werder Bremen vs Bayer Leverkusen. EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los 'Lagartos', con Claudio Pizarro entre los convocados, reciben al equipo de las 'Aspirinas' con toda la intención de acercarse al líder de la Bundesliga , Borussia Dortmund. La acción empieza, desde las 12:00 p.m., en el Weserstadion, partido que puedes ver en la señal de Fox Sports.



Pero si no estás cerca de tu televisor para ver el Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, puedes seguir minuto a minuto el accionar de Claudio Pizarro quien vuelve como titular y ser el primero en cantar el primer gol del 'Bombardero' en la temporada.



Para este Werder Bremen vs Bayer Leverkusen, el cuadro verde llega en su mejor momento, ubicado en el 4° lugar de la Bundesliga y con una victoria respira la nuca a Borussia Dortmund lider de la tabla con 21 puntos. Los dos últimos triunfos de los 'Lagartos' en casa, ante Wolfrsburgo, y de visita, ante Schalke 04, los tiene más que motivados.



Werder Bremen llega en buena racha

El Werder Bremen vs Bayer Leverkusen puede ser la oportunidad perfecta para el cuadro rojinegro de encontrarse con una victoria después de tres partidos. Dos fríos empates con Friburgo y Hannover lo enviaron al puesto 13 de la Budndesliga.



El último Werder Bremen vs Bayer Leverkusen se jugó en mayo y terminó sin goles pero hoy la historia es distinta, más aún con la presencia de Claudio Pizarro que el años pasado peleaba quedarse en el Bundesliga y hoy lucha por la punta de torneo alemán





Werder Bremen vs Bayer Leverkusen: Probables Alineaciones



Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Moisander, M. Eggestein, Sahin, Klaassen, Osako, Kainz y Pizarro.



Bayer Leverkusen: Hradecky, Jedvaj, Dragovic, Bender, Wendell, Bellarabi, Bender, Kohr, Havertz, Kiese y Bailey.