Werder Bemen vs Borussia Dortmund : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro negro y amarillo juega ante los Lagartos este sábado en el Signal Iduna Park por la fecha 16 de la Bundesliga. Con Claudio Pizarro en la convocatoria, Werder Bremen busca la sorpresa ante el líder Borussia Dortmund. (12:30 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 2 para América)



Werder Bemen vs Borussia Dortmund será un partido complicado para el equipo de Claudio Pizarro, que espera volver a la senda del gol en la Bundesliga y alargar su récord histórico en el fútbol alemán.



En la previa del Werder Bemen vs Borussia Dortmund, los Lagartos llegan recuperados luego del triunfo 3-1 ante Fortuna Düsseldorf y con ello rompieron la mala racha de cuatro partidos sin ganar en la Bundesliga con tres derrotas y un empate, lo que provocó su caída en la tabla de posiciones.



En cambio el encuentro Werder Bemen vs Borussia Dortmund, podría consolidar al cuadro amarillo en el liderato ya que cuentan con 36 puntos y una amplia ventaja de siete puntos sobre el segundo, Borussia Mönchengladbach.

Video: Gol de Pizarro

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Borussia Dortmund:



Borussia Dortmund: Hitz, Schmelzer, Toprak, Guerreiro, Diallo, Hakimi, Götze, Weigl, Dahoud, Pulisic y Philipp.

Werder Bremen : Pavlenka, Langkamp, Selassie, Augustinsson, Friedl, Klaassen, Möhwald, Rashica, Eggestein, Claudio Pizarro o Harnik y Kruse.

