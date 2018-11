Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO EN DIRECTO Con Claudio Pizarro TV ONLINE por Bundesliga

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO EN DIRECTO. 'Verdiblancos' del peruano Claudio Pizarro reciben este sábado al Mönchengladbach en el Weserstadion por la fecha 11 de la Bundesliga. El partido arrancará a las 9:30 a.m. vía Fox Sports 2. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Claudio Pizarro, delantero de 40 años, viene en gran forma con la camiseta de Werder Bremen. El 'Bombardero' marcó en los últimos 3 partidos de su equipo y sigue rompiendo récords en la Bundesliga.

Werder Bremen enfrentará a un rival directo por la lucha del liderato de la Bundesliga: Borussia Mönchengladbach. La visita marcha segundo en la tabla de posiciones con 20 puntos, 3 más que los 'Verdiblancos'. Dortmund es el líder con 24 unidades.



En la anterior jornada de la Bundesliga, Werder Bremen cayó 2-1 ante Mainz 05 de visita. Mientras que Borussia Mönchengladbach se impuso 3-0 frente a Fortuna Dusseldorf.