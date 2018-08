Werder Bremen vs Hannover 96 EN VIVO Con Claudio Pizarro EN DIRECTO TV ONLINE por Bundesliga

Werder Bremen vs Hannover 96 EN VIVO EN DIRECTO. Se miden este sábado en el Weserstadion por la primera fecha de la Bundesliga. El partido arrancará a las 8:30 a.m.. El peruano Claudio Pizarro fue convocado.



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Hannover 96 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Werder Bremen de Claudio Pizarro quedó listo para su debut en la Bundesliga, donde pretende hacer una buena temporada para lograr un cupo a torneos internacionales como la Champions League.



Claudio Pizarro , quien regresó al Werder Bremen por cuarta vez para finalizar su exitosa carrera, será alternativa ante Hannover 96 en condición de local.



La última vez que Claudio Pizarro anotó con la camiseta de Werder Bremen fue el pasado 1 de marzo de 2017. ¿Este fin de semana podrá actualizar dicha marca?



Actualmente, Claudio Pizarro es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 192 goles (104 con el Werder Bremen). Un cazador de goles en el fútbol alemán.