Werder Bremen vs Hertha Berlín EN VIVO EN DIRECTO. 'Verdiblancos' reciben este martes a los 'Azules' en el Weserstadion por la fecha 5 de la Bundesliga. El partido arrancará a las 11:30 a.m. por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica. El peruano Claudio Pizarro fue convocado en el local.



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Hertha Berlín vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Werder Bremen viene de ganar 3-2 a Augsburdo de visita con Claudio Pizarro desde el arranque, un resultado que lo puso cuarto en la Bundesliga con 8 puntos, a 2 unidades de su rival de mañana, Hertha Berlín, tercero en la tabla de posiciones.

En dicho enfrentamiento, Claudio Pizarro igualó al mítico Franz Beckenbauer en números de victorias en la Bundesliga: 235. Sin duda el peruano es un futbolista récord en Europa.



¿Y cómo le fue a Claudio Pizarro ante Hertha Berlín? Pues le anotó 4 dobletes con camiseta de Werder Bremen. Esta martes tendrá una nueva oportunidad de marcar.