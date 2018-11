Werder Bremen vs Mainz : EN VIVO ONLINE TV Con Claudio Pizarro en la convocatoria, 'Los Lagartos' enfrentan al Carnaval este domingo en el estadio Opel Arena por la fecha 10 de la Bundesliga. Werder Bremen urge de un triunfo ante Mainz para seguir en la pugna por el título. (12:00 m. hora peruana)



Werder Bremen vs Mainz será la oportunidad de los Lagartos para recuperarse de la última derrota 6-2 ante Leverkusen por la liga alemana. En el mismo sentido, los locales necesitan romper la mala racha de tres derrotas seguidas.



Para Claudio Pizarro, en el duelo Werder Bremen vs Mainz podría volver a marcar su tercer gol de manera seguida tras la tabla goleadora estrenarse en la Bundesliga y luego ante Flensgurgo por la Copa de Alemania.



Claudio Pizarro marcó dos goles en la presente temporada con camiseta de Werder Bremen y está con la mecha prendida. El Bombardero volvió a ser protagonista a nivel mundial a sus 41 años.



El cuadro verde llega con presión al encuentro Werder Bremen vs Mainz, tras las victorias de Borussia Dortmund -líder de la Bundesliga- y Leipzig (3°). El equipo de Claudio Pizarro cuenta con 17 puntos, con una diferencia de siete puntos previo al duelo de este domingo.

Gol de Claudio Pizarro en el Werder Bremen vs Flensburg

Alineaciones posibles del Werder Bremen vs Mainz:



Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Moisander, M. Eggestein, Sahin, Klaassen, Osako, Kainz y Pizarro.

Mainz : Müller, Brosinski, Bell, Martín, Niakhate, Latza, Gbamin, Öztunali, Malong, Boëtius y Mateta.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.