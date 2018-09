Werder Bremen vs Nuremberg : EN VIVO ONLINE TV El equipo verdiblanco juega ante el cuadro rojo este domingo en el Weserstadion por la fecha 3 de la Bundesliga. Con Claudio Pizarro , Werder Bremen busca un triunfo ante Nuremberg. El atacante peruana espera conseguir su primer gol en la presente temporada. (8:30 a.m. hora peruana) (TV: Fox Sports para América)



Claudio Pizarro fue convocado para el partido Werder Bremen vs Nuremberg. Los 'Lagartos', con el apoyo de su afición, tienen el objetivo de conseguir su segundo triunfo en la Bundesliga y mantener el invicto tras un empate y una victoria.



Para el Werder Bremen vs Nuremberg, Claudio Pizarro llega motivado tras jugar 90 minutos como titular en el amistoso ante Meppen, marcar un doblete y dar una asistencia de gol.



Claudio Pizarro empezó en el banco de suplentes en los últimos tres partidos y partició de todos ellos en los minutos finales de cada encuentro. Cabe la posibilidad, que para el Werder Bremen vs Nuremberg, el Bombardero pueda ser titular por primera vez en la temporada del torneo alemán.



El cuadro verdiblanco, con cuatro puntos, ocupa el puesto siete de la tabla de posiciones de la Bundesliga. Por su parte, Nuremberg solo ha conseguido un empate en dos partidos y marcha 14° en la clasificación.

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Nuremberg:



Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Bargfrede, Eggestein, Klaassen, Osako o Pizarro, Kainz, Rashica y Kruse.

Nuremberg : Bredlow, Valentini, Mühl, Margreitter, Leibold, Behrens,Petrak, Fuchs, Palacios, Ishak y Kubo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.