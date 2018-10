Werder Bremen vs Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO Con Claudio Pizarro Fox Sports TV ONLINE por Bundesliga

Werder Bremen vs Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO. 'Verdiblancos' visitan este sábado a los 'Mineros en el VELTINS-Arena por la fecha 8 de la Bundesliga. El partido arrancará a las 11:30 a.m. de Perú por la señal de Fox Sports para Latinomérica.



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Schalke 04 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Werder Bremen del peruano Claudio Pizarro viene de un importante victoria 2-1 ante Wolfsburgo que lo puso en la casilla 4 de la Bundesliga con 14 puntos, a 3 del líder Borussia Dortmund. Todo está apretado.

Claudio Pizarro tendrá frente a Schalke 04 una nueva oportunidad de marcar su primer con Werder Bremen en la presente temporada de la Bundesliga, donde ha ido alternando en el primer equipo.



Schalke 04, por su parte, no pasa un buen momento en la Bundesliga. Marcha en la posición 15 del certamen con 6 unidades y lucha para no complicarse con el descenso. Todavía hay mucho por jugar.



La última vez que Werder Bremen y Schalke 04 se vieron las caras por Bundesliga, los 'Verdiblancos' se impusieron 2-1 con goles de Kruse y Junuzovic (3 de febrero de 2018).