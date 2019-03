Werder Bremen vs. Schalke 04 EN VIVO con Claudio Pizarro por la fecha 25 de la Bundesliga 

Werder Bremen vs. Schalke 04 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los 'Lagartos', con Claudio Pizarro , salen a romper su última racha de empates y este viernes abren el Weserstadion para hacerla fiesta con los 'Mineros' por la jornada 25 de la Bundesliga. La pelotita empieza a rodar, desde desde las 2:30 p.m., (hora peruana) y puede seguir el duelo por la señal de FOX SPORTS 2 para Latinoamérica.



Si estás en en Alemania puedes ver el Werder Bremen vs. Schalke 04 por la señal de Eurosport 2 HD Xtra. beIN Sports lo transmite en vivo para Francia y en Italia el partido va por la señal de Sky HD. En Japón por DAZN. Streaming internacional por Bet365.

Los 'Verdes' llegar a este Werder Bremen vs. Schalke 04 con una buena racha de partidos sin perder (Puesto 10°), pero los últimos tres encuentros han sido empate por la mínima diferencia y hay urgencia de sumar de a 'tres' para regresar a zona de clasificación a competencias europeas.



Claudio Pizarro será de la partida en este Werder Bremen vs. Schalke 04 y buscará alemantar con goles su marca de goleador histórico de la Bundesliga, amenazada y compartida con el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), ambos con 195 goles.



Distinta es la situación de los 'Reyes Azules' para este Werder Bremen vs. Schalke 04 que vive una crisis de resultado y esta complicando su situación en la tabla donde hoy ocupa el puesto 14° cerca de las posiciones de descenso. Además deberá pensar en llevar un equipo con variantes y guardar sus armas para buscar el milagro ante Manchester City en la Champions League.



Werder Bremen vs. Schalke 04 - horarios en el mundo



13:30 horas en México

14:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:30 horas en Venezuela, Bolivia

16:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:30 horas en Catar y Arabia Saudita

03:30 horas del sábado en China

04:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Werder Bremen vs Schalke 04 Probables Alineaciones



Werder Bremen: Jii Pavlenka, Sebastian Langkamp, Nikolas Moisander, Theodor Gebre Selassie, Ludwig Augustinsson, Philipp Bargfrede, Davy Klaassen, Milot Rashica, Maximilian Eggestein, Max Kruse, Johannes Eggestein.



Schalke 04: Alexander Nübel, Jeffrey Bruma, Matija Nastasić, Benjamin Stambouli, Salif Sané, Hamza Mendyl, Daniel Caligiuri, Nabil Bentaleb, Amine Harit, Guido Burgstaller, Marc Uth.