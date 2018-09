Werder Bremen vs Stuttgart EN VIVO EN DIRECTO Con Claudio Pizarro Fox Sports 2 TV ONLINE por Bundesliga

Werder Bremen vs Stuttgart EN VIVO EN DIRECTO. 'Los Lagartos' visitan este sábado a los 'Suabos' en el Estadio Mercedes Benz por la fecha 6 de la Bundesliga. El partido arrancará a las 8:30 a.m. por la señal de Fox Sports 2. ¡Claudio Pizarro fue convocado!



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Stuttgart vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Werder Bremen viene en gran forma al choque con Stuttgart. Esto tras superar en la anterior jornada a Hertha Berlín que lo puso en la posición 3 de la Bundesliga con 11 puntos, a 2 del puntero Bayern Munich.

Claudio Pizarro, que en dicho partido no ingresó, espera tener minutos frente a Stuttgart para conseguir su primer gol de la temporada con Werder Bremen.



De lograr un triunfo ante Stuttgart con Werder Bremen, Claudio Pizarro superará al mítico campeón del mundo Franz Beckenbauer en victorias logradas en la Bundesliga: 237.



Stuttgart, por su parte, vive otro presente. Aún no ha podido ganar en la Bundesliga. Suma dos empates y tres derrotas que lo pusieron penúltimo en la tabla de posiciones. ¿Levantará ante Werder Bremen?