Werder Bremen vs. Wolfsburgo. EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Los 'Lagartos' con Claudio Pizarro a la expectativa buscan reafirmar su buen momento en la Bundesliga cuando reciban en el Weserstadion a los 'Lobos', desde la 1:30 p.m., (Hora Peruana) partido que también puedes seguir por la TV en la señal de Fox Sports 3 para Latinoamérica.



Este Werder Bremen vs. Wolfsburgo. será la ocasión perfecta para los 'Lagartos' de recupera el paso, luego que los dirigidos por Florian Kohfeldt cayeran, por primera vez, en la Bundesliga en su visita al Stuttgart (2-1).



Claudio Pizarro estará ala expectativa de este Werder Bremen vs. Wolfsburgo. El 'Bombardero' que cumplió 40 años esta semana, espera tener su mejor regalo ingresando al campo y de concretar una victoria en la fecha 7 de la Bundesliga superaría el record de Franz Beckembauer 235 victorias en el torneo alemán.



Además, Claudio Pizarro fue confirmado en la nómina de Florian Kohfeldt para este Werder Bremen vs. Wolfsburgo y con solo pisar el terreno de juego sería el primer extranjero de 40 años que alterne un juego en la historia de la Bundesliga y el noveno en el record general de la competición.



"Él está fresco. Estará en la convocatoria. Yo estaría encantado de que él nos ayudará a sumar tres puntos aquí en casa", indicó el DT de Werder Bremen.



En tanto, el Werder Bremen vs. Wolfsburgo, tiene preocupado a Bruno Labbadia, entrenador de los 'Lobos', por la posible ausencia de dos jugadores importantes en su once: Ignacio Camacho y Jerome Roussillon, ambos lesionados.



Werder Bremen vs. Wolfsburgo: Posibles alineaciones



Werder Bremen: Pavlenka; Moisander, Gebre Selassie, Augustinsson, Veljkovic, Sahin, Bargfrede, Klaaseen, Eggestein, Kruse, Osako.



Wolfsburgo: Casteels; Knoche, Itter, Brooks, William, Rexhbecaj, Malli, Arnold, Steffen, Brekalo, Weghorst.