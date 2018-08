Werder Bremen vs Wormatia Worms EN VIVO EN DIRECTO. 'Verdiblancos' reciben al Worms este sábado en el Estadio EWR-Arena por la primera ronda de la Copa de Alemania. El partido arrancará a las 8:30 a.m.



¿Vas a seguir el Werder Bremen vs Wormatia Worms vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Werder Bremen tendrá en su equipo al peruano Claudio Pizarro de 39 años, quien volvió al club por quinta vez para retirarse por todo lo alto en la Bundesliga.

Claudio Pizarro, que en el amistoso ante Villarreal jugó 15 minutos y dio una asistencia, podría tener minutos ante Wormatia Worms por la tradicional Copa de Alemania en condición de visita.



Wormatia Worms, el rival a vencer este sábado, es un modesto equipo de la cuarta división de la Liga de Alemania. ¿Dará la sorpresa ante Werder Bremen de Claudio Pizarro?



¿Y cuándo empieza la Bundesliga para Werder Bremen? Pues el próximo 25 de agosto ante el Hannover 96 en casa.