La caída de Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel mundial viene generando reacciones en personajes de todo ámbito y el fútbol no podía estar ausente. El brasileño Neymar se refirió a esta situación ironizando con el mal momento que debe estar pasando Mark Zuckerberg, dueño de estas redes sociales, comparándolo con su bajón futbolístico.

“¿Solo el fin de semana de Zuck y el mío salieron mal? ¿O el de otra persona también?”, publicó Neymar en su cuenta de Twitter, red social que hasta el momento no ha tenido grandes dificultades.

Neymar y su reacción a la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Foto. Twitter Neymar.

Neymar se refiere a la derrota 2-0 que sufrió el PSG en la última fecha de la Ligue 1 ante el Rennes. El ‘10′ brasileño tuvo una discreta actuación y fue cambiado en el segundo tiempo.

Hinchas piden que Neymar no sea titular

En un encuesta publicada en su pagina web, el diario francés L’Equipe consultó a los hinchas del Paris Saint-Germain si Neymar debía seguir siendo titular, considerando su rendimiento en los últimos partidos.

Los aficionados del cuadro parisino contestaron mayoritariamente que no. De más de 27 000 encuestados, 67% votó que ‘Ney’ ya no debería estar en el 11 inicial, mientras que un 28% aún confían en que se reencuentre con su mejor versión. Solo un 5% manifestó no estar seguro.