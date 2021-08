Willy de la Cruz, el único peruano que tuvo el honor de subir al ring frente a la leyenda del boxeo mundial Muhammad Ali, falleció a los 75 años. El excampeón nacional de los pesos completos le hizo frente a Ali, el 21 de setiembre de 1971, cuando la máxima figura de la historia del deporte de los puños visitó nuestro país.

A través de sus redes sociales, los seres queridos de De la Cruz informaron el sensible fallecimiento de quien fuera el campeón nacional de los pesos completos y uno de los vecinos más ilustres del tradicional distrito de Surco.

De la Cruz entró a la historia del boxeo peruano por ser el único boxeador que ha subido al ring contra Cassius Clay, en una visita del nacido en Louisville, Kentucky, al Perú en 1971.

En dicha ocasión Ali realizó una exhibición en el Estadio Nacional. Cinco rounds contra su compatriota Al Johnson y otros cinco, contra el joven representante de Perú, Willy de la Cruz.

WILLY DE LA CRUZ: “LO LLAMEN CASSIUS CLAY Y SE ME VINO ENCIMA”

En una entrevista con Trome hace unos años, Willy de la Cruz entre risas recordó que hizo molestar a Muhammad Ali al llamarlo por su nombre de nacimiento: ‘Cassius Clay’. “Yo no sabía que él ya se hacía llamar Muhammad Ali, por eso antes de la pelea lo saludé: ‘Hola, Cassius’ y se me vino encima. Me quería pegar, estaba muy descontrolado”, recordó.

El retirado púgil nacional rememoró que el norteamericano lo insultaba ‘en ingles’ y estaba furioso; pero en el fragor del combate; él se quito el casco de protección que llevaba, en medio de la algarabía del público, que le gritaba que ‘vaya para adelante’.

MUHAMMAD ALÍ SE QUISO LLEVAR A WILLY DE LA CRUZ A LOS ESTADOS UNIDOS

Don Willy recordó que tras la exhibición, Ali se le acercó para felicitarlo y ofrecerle ir a los Estados Unidos; aunque su promotor Max Aguirre se opuso. “No quería que me vaya porque acá yo era uno de los boxeadores principales”, manifestó.

Así como Muhammad Ali partió al olimpo de los campeones un 3 de junio del 2016, nuestro campeón peruano Guillermo Willy de la Cruz también escuchó el ‘último tañido de la campana y nos tomó la delantera’.

El boxeador peruano Guillermo “Willy” De la Cruz esquiva un golpe de Muhammad Ali, durante la pelea de exhibición en el Estadio Nacional. (Foto: GEC Archivo Histórico)

2021: CAMPEONES PERUANOS QUE SE NOS FUERON

Pero no solo Willy de la Cruz partió este 2021, otros dos grandes nombres del boxeo peruano también fallecieron. En enero el recordado boxeador olímpico Carlos Burga dejó de existir, mientras que días después Lucho Ibáñez, el primer peruano en pelear por un título mundial, perdió la vida en Nicaragua.

